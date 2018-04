Koko Suomella pyyhkii nyt erittäin hyvin – valoisaa kehitystä luvassa esimerkiksi Lappiin, Kainuuseen ja Kaustisen seudulle

Talous ja työllisyys kasvavat, mutta yhä useammalla alueella koetaan huolta osaavan työvoiman saatavuudesta.

Lähes kaikilla Suomen alueilla menee paremmin kuin syksyllä 2018. Tämä käy ilmi tiistaina julkaistusta Alueelliset kehitysnäkymät -raportista. Arviointikohteina olivat elinkeinoelämän ja työllisyyden kehitys.

Myös takavuosina rakennemuutoksista kärsineet alueet ovat päässeet kasvu-uralle.

Suomessa ei ole yhtään aluetta, jossa työttömyys olisi kehittynyt huonompaan suuntaan edellisestä mittauksesta. Tilanne on erittäin hyvä Lounais-Pirkanmaalla ja muut alueet ovat tasaisen hyvässä vedossa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan raportin pääviesti on se, että talouskasvu on jatkunut vahvana. Nousu on laaja-alaista eikä se perustu yksittäisiin risteilijätilauksiin.

–Muutos on suuri, kun kaiveli vanhoja kuvia vuodelta 2015. Silloin Suomen kartta oli aika punainen, mutta nyt tilanne on hyvinkin myönteinen.

Lintilä myöntää, että maailmantalous on tukenut Suomea, mutta hänen mukaansa hallituksen aluepolitiikka on ollut ilmeisen onnistunutta. Hän nostaa esiin hallituksen kärkihankkeet ja alueelliseen koulutukseen satsaamisen.

–Terrafamen pystyssä pitämisellä oli aika iso merkitys. Kainuu tuskin olisi tuossa, jos siitä olisi luovuttu. Terrafamella on oma myönteinen signaali myös yleensä kaivostoiminnalle, Lintilä sanoo.

Ministeri on kuitenkin huolissaan osaavan työvoiman saatavuudesta ja erityisesti maailmanlaajuisen kauppasodan varjosta.

–Suomi vientiorientoituneena maana kärsii ensimmäisenä, jos kauppasota tulee. Se olisi Suomelle hyvin kohtalokasta.

Turunmaa negatiivinen poikkeus

Alueilla arvioidaan, että elinkeinoelämän ja yritystoiminnan osalta tilanne on tällä hetkellä 67 seutukunnassa parempi kuin vuosi sitten. Vain Turunmaalla tilanne on heikentynyt vuoden takaiseen nähden.

–Turunmaan miinus johtuu paljolti Kemiönsaaren tilanteesta, jossa Abloy on sulkenut tehtaan ja siirtänyt tuotannon Joensuuhun, Keha-keskuksen strategiajohtaja Jouko Nieminen sanoo.

Hän poimii positiivisista alueista esiin kestomenestyjän Keski-Suomen, jossa Äänekosken biotehdas on iso plussa. Keski-Suomessa on myös vahvaa rakentamista ja vientiteollisuutta.

–Oulun seudulla ict-ala on noussut jo yli sen mitä se oli aikanaan Nokian aikana ja terveysteknologia on uutena kärkenä.

Nieminen nostaa tämän hetken menestyjistä esiin myös Turun, Helsingin ja Tampereen seutujen vahvan elinkeinoelämän menestyksen.

Kun alueiden kehitysnäkymiä arvioidaan puolen vuoden ja vuoden päähän, Pohjois-Suomi nousee esiin. Lapissa ja Kainuussa on esimerkiksi matkailu-, kaivos- ja biojalostamohankkeita.

Kaustisen seutukunnalla on myös positiiviset näkymät. Taustalla on erityisesti valmisteilla oleva litiumkaivos.