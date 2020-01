Koira kahvilassa ei ole kiistakapula – eikä erityisen yleinen vieras

HELSINKI

Ystävä pyytää kokeilemaan uutta kahvilaa työpäivän päätteeksi, ja tarjous houkuttelee. Kotona odottaa kuitenkin Musti, joka on ollut jo päivän ajan yksin. Mistä tietää, voiko koiran ottaa mukaan?

Lain mukaan tieto tästä pitää saada kahvilan tai ravintolan sisäänkäynniltä. Lemmikkien tuominen ravintoloiden ja kahviloiden tarjoilutiloihin tuli mahdolliseksi vuoden 2012 alussa, ja siitä lähtien yrittäjät ja ravintoloitsijat ovat itse saaneet päättää, ovatko lemmikit tervetulleita. Ravintola voi myös sallia vaikkapa vain pienet koirat tai vain ja ainoastaan koirat, mutta ei muita eläimiä.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi kertoo, että alkuaikojen jälkeen sääntö on asettunut osaksi ravintoloiden arkea. Hän uskoo, että kukin ravintola ja kahvila on löytänyt itselleen sopivan vaihtoehdon.

– Varsinkin kesä- ja sesonkiravintolat olivat sääntömuutokseen tyytyväisiä, kun ihmisillä on veneissä ja autoissa mukana lemmikkejä, Aittoniemi kertoo.

Sadat paikat huolivat koiria

Päätöstä tehdessään ravintoloitsijat ovat Aittoniemen mukaan pohtineet esimerkiksi tilojensa kokoa tai ahtautta. Osa on päätynyt sallimaan koirat vaikkapa vain terassilla tai vain tietyssä osassa tilaa.

Tärkeintä on, että linja on kaikilla tiedossa. Toisin sanoen lemmikki sallitaan joko aina tai ei koskaan, jotta asiakkaiden tai työntekijöiden keskuudessa ei synny epäselvyyksiä.

MaRalla ei ole tietoa tai tilastoa siitä, kuinka moni ravintola sallii lemmikit ja missä mittakaavassa. Jonkinlaisen aavistuksen saa koiraharrastajia palvelevalta Tassut kartalla -verkkosivustolta.

Sivustolle kuka tahansa voi käydä lisäämässä koiraystävälliseksi tietämänsä ravintolan. Tällä hetkellä listattuna on yli 400 paikkaa, joista ehdoton valtaosa, yli 280, on pääkaupunkiseudulla. Tampereelle ja Turkuun on kirjattu muutama kymmenen paikkaa, moniin muihin kaupunkeihin kymmenen molemmin puolin.

Kerjäävää kaveria ei kaivata

Tassut kartalla -sivuston yhtiökumppaninsa kanssa omistava Petteri Poukka on itse koiranomistaja: kotoa löytyy sosiaalisessa mediassa mainetta niittänyt shetlanninlammaskoira Seppo.

Poukka pitää kahvilaan vietävän koiran tärkeimpinä ominaisuuksina hyviä käytöstapoja ja kiltteyttä. Levoton tai kerjäävä koira ei ole hyvää kahvitteluseuraa kenellekään.

– Homma toimii, jos koira osaa käyttäytyä.

Ravintolat voivat Poukan mielestä ottaa koiria huomioon esimerkiksi pitämällä juomavettä tarjolla ja musiikin volyymin riittävän matalalla. Maailmalla reissatessaan hän on nähnyt koirille jopa omia ruokalistoja.

Kaikki eivät koirista pidä, ja vaikka pitäisivätkin, allergia voi estää eläintuttavuudet. Poukka pitääkin asiakaskokemuksen kannalta tärkeänä sitä, että koirasääntö on kaikkien tiedossa, eikä ikäviä yllätyksiä tule. Hän arvioi, että koirien ja koiraihmisten huomioiminen on pääasiassa hyvää bisnestä, vaikka kaikki eivät koiraansa lounastreffeille tuokaan.

– Suomessa on kuitenkin satojatuhansia rekisteröityjä koiria, eli varmaan yhteensä yli miljoona täysi-ikäistä koiranomistajaa. Se on aika iso potentiaalinen asiakaskunta, kun vielä lisää ihmiset, jotka tykkäävät koirista ja suunnittelevat sellaisen hankkimista.

Ketjuissa vaihtelevia käytäntöjä

Ravintola- ja kahvilaketjutkaan eivät ole kohdanneet ongelmia koirien suhteen. S-ryhmällä on Suomessa satoja kahviloita ja ravintoloita, eikä konsernin ravitsemiskaupan kentän ohjauksen johtaja Juha Lindholm ole kuullut kiistoista.

S-ryhmän ravintoloista kukin päättää itse linjansa, eli ketju tai konserni ei määrää asiaa.

– Tilanne ratkaistaan niin, että mahdollisimman moni asiakas on tyytyväinen, Lindholm sanoo.

Ruoka- ja seurusteluravintoloita sekä yökerhoja omistava NoHo Partners on niin ikään jättänyt päätöksen ravintoloille. Liiketoimintajohtaja Tanja Virtanen kertoo, että koko yhtiön kattavaa ohjeistusta ei ole, mutta valtaosa ruokaravintoloista ja kaikki terassit huolivat koiria.

– Osa paikoista pyytää ilmoitusta koirasta jo varausta tehdessä, jotta seurueelle osataan valita rauhallinen paikka.

Ruotsista Suomeen levinneen Espresso House -kahvilaketjun kaikkiin kahviloihin koirat ovat tervetulleita. Tuote- ja markkinointipäällikkö Johanna Martikainen sanoo, ettei koirien kieltämiselle ole ollut mitään syytä. Monissa Espresso Houseissa on paljon tilaa ja terassi, joten jos joku ei halua istua koiran lähellä, se onnistuu helposti.

– Meiltä haetaan myös paljon take away -kahveja, joten haluamme, että se onnistuu helposti lemmikinkin kanssa, hän toteaa.

Allergikoillakaan ei suuria ongelmia

Koirien salliminen ravintoloihin sai aikoinaan Allergia-, Iho- ja Astmaliiton havahtumaan ja seuraamaan tilannetta allergisten näkökulmasta. Liiton asiantuntija Anne Vuorenmaa kertoo, ettei ongelmia ole tullut ainakaan liitolle tietoon.

– Koiria on nykyään lemmikkeinä niin paljon, ettei sellaista julkista tilaa edes ole, missä ei koira-allergeenia olisi. Toki sitä on kahvilassa enemmän, jos koira on itse paikalla, mutta kyllä sitä kulkeutuu myös esimerkiksi omistajien vaatteiden mukana, hän huomauttaa.

Vuorenmaan mukaan koira-allergia ei yleensä ole niin voimakas, että koira tai koira-allergeeni ravintolassa olisi allergiselle varsinaisesti vaarallista.

– Toki oireita saattaa tulla, mutta ne eivät ole hengenvaarallisia.

Liiton kanta on, että ravintoloiden ja kahviloiden on lain mukaisesti selkeästi merkittävä, minne lemmikit ovat tervetulleita. Jos koira saa olla vaikkapa terassilla mutta ei sisällä, tämä on oltava sekä koiranomistajan että allergikon tiedossa. Näin kukin voi valita itselleen sopivan oleskelupaikan.

Vuorenmaa huomauttaa, ettei koiria mitenkään aivan valtavasti kahviloissa tai ravintoloissa näy.

– Tuskin monikaan haluaa koiraansa viedä ravintolaan, ainakaan ihan joka päivä.