Koillisesta virtaava viileä ilma lopettaa helteet, ja sää muuttuu koleaksi

HELSINKI

Suomeen virtaa koillisesta viileää ilmaa, ja sää muuttuu pilvisemmäksi. Ilmatieteen laitoksen mukaan sää on vielä melko lämmin ja aurinkoinen maan länsiosassa, vaikka lämpötilat ovat selvästi viileämpiä kuin eilen.

Päivän ylin lämpötila on maan länsiosassa 19–25 astetta, ja lämpimintä on lounaassa. Maan itä- ja pohjoisosassa päivän ylin lämpötila on 13–19 astetta. Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa jäädään päivällä 7–12 asteeseen.

Kuluvan kesän lämpöennätys rikkoutui eilen Porvoon Emäsalossa. Uusi kesän ennätys on 33,7 astetta.