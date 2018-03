”Pitää löytää keinoja tehdä sitä, mitä rakastaa” - Kehitysvammaisten KiviRadio soittaa punkkia ja kertoo ravivinkkejä

Kehitysvammaisten KiviRadiossa ei ole tylsää hetkeä. Yhden iltapäivän aikana esimerkiksi kuunnellaan punkkia ja annetaan ravivinkkejä.

Toimittaja Jari Nordström käy eduskunnassa tekemässä juttua vammaisia ja heidän läheisiään huolestuttavasta vammaispalveluiden kilpailuttamisesta.

"Tervetuloa kuuntelemaan Sekalaista seurakuntaa KiviRadiosta. Tänään on erityisen paljon rakkautta ilmassa."

Kello on 12.10 keskiviikkona ja Marko Koivu juontaa yli kolmen tunnin iltapäivälähetyksen alkaneeksi KiviRadion studiossa Aleksis Kiven kadulla Helsingin Alppilassa.

Konkarijuontaja Koivun parina studiossa on Alex Siad, joka aloitti juontajana elokuussa. Sami Brander on tänään koko lähetyksen ajan äänitarkkailijana, perjantaisin hänellä on oma raskaaseen musiikkiin painottuva Branderin raskas vartti -ohjelma.

KiviRadion toimituksen muodostaa 16 kehitysvammaisen ja heidän neljän ohjaajansa mediatyöpajan porukka. Se on kehitysvammaisten päivittäin toimiva mediatyöpaja, joka toimittaa joka keskiviikko- ja perjantai-iltapäivä ohjelman suoraan nettiradiolähetykseen.

Koivu ja Siad kertovat, että iltapäivän käynnistää ravimies Dimitri Baltzar. Hevosnaamareihin pukeutuvan tamperelaisen rap-yhtyeen Horse Attack Sqwadin biisi Hevosen nälkä saattelee hyvin raviradoille. Tällä kertaa Dimitrin ravivinkit keskittyvät Seinäjoen raveihin. Sinne Baltzar suuntaa itsekin viikonloppuna.

Kanavan suosituin ohjelma on Miika Turusen Miikan punksuosikit. Siitä on tullut jo käsite Suomen punkpiireissä, sillä muita punkiin keskittyviä ohjelmia ei juuri Suomen radiokanavilla ole. Turusen studiovieraina on käynyt merkittävä joukko suomalaisen nykypunkin kaartia kuten kuopiolainen Terve hulluus, joensuulainen Nuoret sankarit ja helsinkiläinen Bolt.

Turunen tuli syksyllä 2015 silloin vielä Radio Valon nimellä toimivaan radioon työharjoitteluun.

– Mulle haettiin Keskuspuiston ammattikoulusta Arlasta työharjoittelua.

Kaikilla kehitysvammaisilla ei Turusen tavoin ole ollut mahdollisuutta opiskella. Erityisoppijoille on oppilaitoksia, mutta hakijoita on niin paljon, että kehitysvammaisten on vaikeaa saada opiskelupaikkaa.

– Puhutaan paljon kehitysvammaisten työllistymisestä, mutta on vaikea työllistyä, jos ei ole ammattitaitoa. Pitää löytää muita keinoja päästä tekemään sitä, mitä rakastaa, kehitysvammaisten mediatoimintaa pyörittävän Radio Valo -verkoston projektityöntekijänä useita vuosia ollut Markus Vähälä sanoo.

KiviRadion toimittaja Jari Nordström on lähdössä eduskuntaan tekemään radiojuttua vammaisia ja heidän läheisiään huolestuttavasta vammaisten palveluiden kilpailuttamisesta.

Kilpailuttamista vastustava Ei myytävänä -kansalaisaloite luovutetaan eduskunnan puhemiehelle Paula Risikolle ensi keskiviikkona.