Kittilän turmakoneen ovi pamahti voimalla auki, irtotavaraa lensi 10 metrin päähän

HELSINKI

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on aloittanut tutkinnan Kittilässä, jossa liikesuihkukoneen kapteeni kuoli eilen koneen oven iskeydyttyä häntä päin. Kapteenin seurassa ollut lentoperämies ei loukkaantunut, kertoo Otkesin viestintäpäällikkö Sakari Lauriala.

Ovi on Laurialan mukaan auennut voimalla, sillä irtotavaraa ja -osia on sinkoutunut yli kymmenen metrin päähän koneesta.

Onnettomuus tapahtui torstaina iltapäivällä, kun lentokapteeni ja lentoperämies olivat tekemässä lähtövalmisteluihin liittyvää ulkoista tarkastusta koneelle. Tämän jälkeen he olivat siirtymässä koneeseen sisälle.

– Tässä yhteydessä ovi on voimallisesti pamahtanut auki, Lauriala kertoo.

Rappuset sisältävä ovi avautuu ylhäältä alaspäin.

Kolmihenkiseen miehistöön kuuluva lentoemäntä oli tapahtumahetkellä koneen sisällä.

Lentokoneen miehistö on ulkomaalainen, ja kone on rekisteröity Itävaltaan. Kone on yhdysvaltalaisvalmisteinen.

– Onnettomuustutkintakeskus onkin lähettänyt ilmoituksen onnettomuudesta myös Itävaltaan ja Yhdysvaltoihin, Lauriala sanoo.

"Etsitään syitä, ei syyllisiä"

Otkes aloitti Kittilässä alustavan tutkinnan torstaina. Tänään paikalla tehdään muun muassa teknistä tutkintaa ja jatketaan paikkatutkintaa. Lisäksi tarkastellaan kalustoa ja materiaalia.

– Lähiaikoina kuullaan muun muassa miehistön muita jäseniä. Korostan, että me emme etsi syyllisiä, me etsimme syitä, Lauriala kertoo.

Tarkastelun kohteena on muun muassa teknisen vian mahdollisuus.

– Tällaisissa tilanteissa selvitetään myös esimerkiksi koulutusta, ohjeistusta, toimintatapamalleja ja mahdollista turvallisuuskulttuuria.

STT