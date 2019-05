Ranska ja Saksa törmäyskurssilla EU:n johtopaikoista – ensimmäiset merkit edessä olevista vaikeuksista ovat ilmassa

Lasten asema on maailmanlaajuisesti parempi kuin koskaan, kertoo raportti

Suomi on maailman kolmanneksi paras maa lapsille, ilmenee Pelastakaa Lasten Global Childhood 2019 -raportista. Maailmanlaajuisessa vertailussa lapsiystävällisin maa on Singapore ja Ruotsi on toinen. Suomi jakaa kolmannen sijan Norjan ja Slovenian kanssa. Lue lisää