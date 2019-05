Kimmo Elomaalle vaaditaan ehdotonta vankeutta törkeästä talousrikoksesta

Syyttäjä vaatii Kimmo Elomaalle ehdotonta vankeutta törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Elomaa on syyttäjän mukaan nostanut vuosina 2015–2017 ghanalaisen pankin kortilla automaateista liki 150 000 euroa. Syyttäjän mukaan Elomaa on näin velallisena ollessaan hävittänyt omaisuuttaan ilman hyväksyttävää syytä, sillä häneltä on ollut perittävänä valtiolle tulevia korvauksia yli 60 000 euroa.

– Elomaa on omaisuutensa hävittämisellä oleellisesti pahentanut maksukyvyttömyyttään. Velallisen epärehellisyydessä on tavoiteltu huomattavaa hyötyä ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, syytteessä sanotaan. Valtiolle perittävä summa perustuu aiemman talousrikostuomion korvauksiin. Hänet tuomittiin vuonna 2003 Turun hovioikeudessa useista talousrikoksista kahden vuoden ja kahden kuukauden vankeuteen. Kimmo Elomaa on perussuomalaisten kansanedustajan Ritva "Kike" Elomaan puoliso. Myöntää pitäneensä luvatta ladattua pienoispistoolia Kimmo Elomaa kiistää syytteen. Hänen mukaansa syyte ei täyty, koska hän ei ole käsitellyt omia rahojaan. – Kimmo Elomaa on pitänyt hallussaan ja käsitellyt puolisonsa Ritva Elomaan ulkomailla olleita rahavaroja puolisonsa suostumuksin, vastauksessa sanotaan. Ghanalaisessa pankissa olleet rahat ovat Elomaan mukaan olleet hänen puolisonsa kehonrakennuskisoissa voittamia palkintorahoja. – Varat on aikanaan siirretty Sveitsistä Ghanaan, kuten kirjalliset todisteet osoittavat, vastauksessa sanotaan. Ritva Elomaa on kieltäytynyt todistamasta oikeudenkäynnissä eikä halunnut kommentoida asia STT:lle tänään. Kimmo Elomaata syytetään myös ampuma-aserikoksesta, sillä hän on pitänyt luvatta hallussaan ladattua pienoispistoolia. Pistoolissa on syytteen mukaan ollut äänenvaimennin ja kahdeksan patruunaa. Elomaa myöntää syytteen oikeaksi.

