Kiista mökin käytöstä sai traagisen lopun Kokkolassa – mies ampui vaimonsa veljen mökkipihaan

Raportti: Pirstaleisuus heikentää Suomen terveydenhuoltojärjestelmän palveluiden laatua

Suomen terveydenhuoltojärjestelmän pirstaleisuus heikentää palveluiden laatua. Näin kertoo European Observatory on Health Systems and Policies -seurantakeskuksen raportti. Palveluiden järjestämisestä vastaavat kunnat, joiden voimavarat vaihtelevat, ja palveluiden rahoitus tulee useasta eri lähteestä. Tämän vuoksi terveydenhuoltojärjestelmää on vaikea johtaa ja sen kustannuksia vaikea hallita, raportissa sanotaan. Lue lisää