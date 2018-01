Kiinteistönvälittäjä koheltaa nyt lätkäkulisseissa – Parasta on Jethron hyväntuulisuus

Odotukset eivät olleet korkealla, mutta ne alittuivat silti. Jethro kiekkomatkalla olympialaisiin on lapsellista kohellusta ja omituista höpöttämistä, tuotesijoittelulla maustettuna.

Kameran eteen marssitetaan myös liuta julkkiksia, jolla haetaan varmistusta sille, että tyhminkin katsoja saa onnistumisen tunteen: hei mä tiedän tän!

Avausjaksossa nähdään muun muassa Harry Harkimo, Kaj Kunnas ja Arttu Wiskari. Kertojanäänenä on Juhani Tamminen.

Tulevissa jaksoissa ohjelma vierailee seitsemässä eri maassa. Teemat vaihtelevat MM-95:stä Neuvostoliiton punakoneeseen, lätkäfaneista sponsorointiin. Tv-sarjan päättyessä ja olympialaisten alkaessa Jethro jatkaa esiintymisiään kisareportterina.

Jethro saa Jari Aarnionkin hyvälle tuulelle

Jethron ohjelmia pyörii tällä hetkellä neljällä eri televisiokanavalla. Se saa miettimään kotimaisen tv-viihteen matkaa menneiltä vuosikymmeniltä tähän päivään. Neil Hardwick on vaihtunut Jethro Rostedtiin, englantilainen äly turkulaiseen paskanjauhantaan.

Jethro kiekkomatkalla olympialaisiin -sarjan ainoa arvo on Jethron ylitsevuotava, tarttuva hyväntuulisuus. Yli 400?000 suomalaista syö masennuslääkkeitä. Ehkä se selittää, miksi Jethron ohjelmille on tilausta. Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio on sanonut, että Jethron ohjelmat saivat hänet vankilassa edes hetkeksi hyvälle tuulelle.

Jethro kiekkomatkalla olympialaisiin. TV5 sunnuntai 14.1. klo 21.