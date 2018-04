Kevät on täällä, ja sen mukana pian myös kesänopeudet teillä

Virkaa hoitava Raija Toiviainen haluaa jatkaa valtakunnansyyttäjänä

Valtakunnansyyttäjän virkaa on hakenut viisi henkilöä, kertoo oikeusministeriö. Yksi hakijoista on virkaa nyt määräaikaisena hoitava Raija Toiviainen. Myös apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe on hakenut sitä. Lue lisää