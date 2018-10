Kestävyysliikunta parantaa suolistomikrobien koostumusta – tulehduksenaiheuttajat vähenivät ja aineenvaihdunta lisääntyi

Saimaannorppia jo lähes 400 – vapaaehtoisten merkitys korostuu leutoina talvina

Saimaannorppakanta on tällä hetkellä jo 380–400 yksilöä, kertoo maa- ja metsätalousministeriö. Norppien talvikanta on kasvanut viime vuodesta 10–20 norpalla. Määrä on jo hyvin lähellä vuodelle 2025 asetettua 400 norpan välitavoitetta. Lue lisää