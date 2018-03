"Keskustassa ei nyt keskustella tarpeeksi" – Väyrysen viesti hukkuu Väyrysen itsensä alle

Hallitus valmis jakamaan Britannialta jääviä meppipaikkoja – Terho ja Soini vastustavat muuttunutta kantaa, Sipilän mukaan veto-oikeuden käyttäminen olisi edesvastuutonta

Suomi on valmis jakamaan Britannialta jääviä meppipaikkoja uudelleen EU-maiden kesken, jos asiasta löytyy EU:ssa yhteisymmärrys. Aiemmin hallitus on vastustanut Britannialta jäävien 73 meppipaikan jakamista edes osittain muiden jäsenmaiden kesken. Tätä on perusteltu sillä, että pienemmän EU:n tulisi tarkoittaa myös pienempiä toimielimiä. Lue lisää