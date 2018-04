Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska valottaa jatkosuunnitelmiaan aamupäivällä

KRP tutkii ammattirikollisen kuolemaa Vantaalla – useita ihmisiä otettu kiinni

Keskusrikospoliisi on ottanut useita ihmisiä kiinni Vuosaaren palkkamurhasta tuomitun miehen henkirikostutkinnassa, kertoo KRP:n rikosylikomisario Tero Haapala. Hän ei kerro, montako ihmistä tutkinnassa on kaikkiaan otettu kiinni, mutta osa kiinniotoista on tehty tänään. Poliisin mukaan mies löytyi kuolleena vantaalaisesta asunnosta lauantaina. Lue lisää