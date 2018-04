Keskustan nuorisosiipi ehdottaa laillisia bordelleja Suomeen – Väyrynenkin toi vipinää puoluekokouksen aloitepinoon

Paavo Väyrysen asema poiki paljon aloitteita puoluekokoukselle. Moni kyseenalaistaa hänen kunniapuheenjohtajuutensa.

Keskustaväki on tehtaillut ennätysmäärän aloitteita kesäkuun puoluekokoukselle. Kaikkiaan niitä tuli 302 kappaletta.

Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaskan mukaan aloitteita on koossa enemmän kuin vuosiin.

Puoluekokous vastaa monenlaisiin jäsenjärjestöjen aloitteisiin. Mukana on paljon ympäristöaiheita ja tasa-arvoon tähtääviä hankkeita. Löytyypä kasasta varsin räväköitäkin aloitteita.

Pirkanmaan keskustanuoret ehdottavat, että bordellit on laillistettava.

– Tällä hetkellä seksin ostaminen on laillista Suomessa, mutta järjestäytyneisyys toisi siihen lain takaaman valvonnan, nuoret tuumivat.

Tasapainon vuoksi löytyy päinvastaisia aloitteita. Keskustanaiset esittävät, että seksin osto on kriminalisoitava.

– Suomen lain mukaan seksin osto on kriminalisoitu, jos seksin myyjä on alaikäinen tai ihmiskaupan uhri. Muissa tapauksissa seksin osto on sallittu. Ruotsissa ja Norjassa seksin osto on kriminalisoitu. Seksin osto pitää kieltää.

Maanpuolustusvero, kiitos

Suomen keskustanuoret haluavat, että totaalikieltäytyjille säädetään maanpuolustusvero.

Nykymallin mukaan ase- ja siviilipalveluksesta kieltäytyvät tuomitaan vankeusrangaistukseen. Se on nuorten mielestä ongelmallinen, eikä se hyödytä maanpuolustuksen toteuttamista, vaan kuluttaa valtion resursseja. Rangaistus pitää kuitenkin olla, joten se voisi olla vero.

Sääntöjä muutettava

Aloitteita selatessa yksi aihe poukkaa esille useasti ja sen nimi on Paavo Väyrynen . Aloitteista yli kymmenen on sellaisia, joissa puututaan Väyrysen asemaan puolueessa.

Väyrynen on perustanut oman kansalaispuolueen, mutta on ilmoittanut olevansa ehdolla keskustan puheenjohtajaksi.

Useat Keski-Suomen paikallisjärjestöt toteavat, ettei keskustan jäsen voi olla samanaikaisesti jonkun toisen puolueen jäsen.

– Sääntöjä on muutettava niin, että puoluevaltuustolla, puoluehallituksella tai puoluejohdolla on oikeus ja velvollisuus erottaa jäsen, joka on liittynyt toiseen puolueeseen, aloitteessa kirjoitetaan.

Kantaa otetaan myös kunnianpuheenjohtajuuteen. Jos tämän tittelin haltija liittyy nimityksen jälkeen jonkin toisen puolueen jäseneksi, niin hän menettää tittelin.

Koska nykyinen kunniapuheenjohtaja on perustanut oman puolueen, niin titteli on mitätöitävä.

Työmyyrille kiitosta

Kokkolan keskustanaiset muistuttavat aloitteessaan, että tittelin voi saada erityisen ansioitunut jäsen.

– Väyrynen ei ole viime aikoina edistänyt puolueemme kannatusta. Hänen toimintansa repii puoluetta ja on vahingoittanut puolueen julkisuuskuvaa.

Edistykselliset Keskustanaiset ry heittäisi koko tittelin romukoppaan.

Heidän mukaansa titteli on vanhentunut ja osittain harhaanjohtava. Nykyisen nimitysten sijasta pitäisi keskittyä kunniajäseniin. Niitä voisivat olla tavalliset puurtajat.

– Puolueen työmyyrät pitävät pyörät pyörimässä turuilla ja toreilla.

Aloitteiden suurimmat kokonaisuudet ovat järjestöasioiden lisäksi talous ja verot, sosiaali- ja terveyskysymykset sekä koulutuspolitiikka.

– Edellisiin puoluekokouksiin verrattuna muotiaiheita ovat muovin käytön vähentäminen ja koulutuksessa sen saavutettavuus ja tasa-arvo. Normaalia vähemmän aloitteita on vaikkapa perusväylänpidosta, Ovaska laskee.

Ympäristötietoisuus näkyy keskustanuorten Helsingin piirin aloitteessa. Muovisista kampanjatuotteista on pyrittävä eroon.

Lisäksi aloitteissa toivotaan tulevaisuusministeriä, puoluesihteerin valintatavan muuttamista, maaseudun kiinteistöveron keventämistä ja toimivaa sähköistä henkilökorttia.

Sinkuille paremmat oltavat

Sokerina pohjalla on aloite sinkuille, joille toivotaan puolueelta aitoja tekoja heidän hyvinvointinsa eteen.

Kaikki aloitteet käsitellään puolueen työryhmissä. Vastauksista aloitteisiin päättää puoluekokous. Vastaus voi olla sitä tukeva, osittain tukeva tai kielteinen.