Keskustan ministerisalkut ovat selvillä – Lintilästä valtiovarainministeri, Kaikkosesta puolustusministeri

HELSINKI

Keskusta on valinnut omat ministerinsä tulevaan hallitukseen. Painavimman eli valtiovarainministerin salkun saa Mika Lintilä, joka on Sipilän hallituksen elinkeinoministeri ja pitkäaikainen kansanedustaja. Hän on myös toiminut keskustan talouspoliittisen työryhmän vetäjänä.

Tehtävään arvuuteltiin myös eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Antti Kaikkosta, mutta hänestä tuli puolustusministeri. Valtiovarainministerin salkku on ollut ennakkoon kiinnostavin, sillä tavallisesti se menisi puheenjohtajalle. Keskustan puheenjohtaja kuitenkin vaihtuu syyskuussa ylimääräisessä puoluekokouksessa, kun nykyinen puheenjohtaja Juha Sipilä jää rivikansanedustajaksi. Etukäteen spekuloitiin, että jos Sipilä olisi esittänyt Kaikkosta puolueen painavimman salkun saajaksi, se voi olla tulkittavissa hänen kannanotokseen puheenjohtajakisaan. Kaikkosen sopivuutta valtiovarainministerin tehtävään kuitenkin kyseenalaistettiin etukäteen, koska hänen menneisyydessään on viiden kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus luottamusaseman väärinkäytöstä. Kulmunista elinkeinoministeri Kaikkiaan keskusta sai viisi salkkua. Tiede- ja kulttuuriministerin paikka menee kuluvan kauden perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle, jota hänen äitiyslomansa ajan tuuraa Hanna Kosonen tämän vuoden elokuusta ensi vuoden elokuuhun. Elinkeinoministeri on puolueen varapuheenjohtaja Katri Kulmuni ja maa- ja metsätalousministerinä jatkaa Jari Leppä. Keskustan ministerivalinnat teki puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja meppidelegaation yhteiskokous Sipilän ehdotuksesta. Aiemmin ministerinsä ovat valinneet SDP, RKP ja vihreät. Vasemmistoliiton on määrä tehdä omat ministerivalintansa myöhemmin tänään. Andersson nousemassa opetusministeriksi Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston yhteiskokous hyväksyy parhaillaan osallistumista Antti Rinteen (sd.) johtamaan hallitukseen. Kokousta edelsi neuvoa-antava jäsenäänestys, joka kannatti hallitukseen menoa lähes yksimielisesti. Varsinainen kokous on vielä kesken, mutta puolueen puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan jäsenten vahva tuki ohjaa päätöksentekoa. Andersson ilmoitti olevansa erittäin tyytyväinen jäsenäänestyksen tulokseen. Andersson asettui jo ennen jäsenäänestystä selkeästi tukemaan hallitukseen menoa. Vasemmistoliitto oli edellisen kerran hallituksessa, kun Jyrki Katainen (kok.) oli pääministerinä. Tämä kuuden puolueen hallitus muodostettiin kevään 2011 eduskuntavaalien jälkeen. Vasemmistoliitto erosi hallituksesta kolme vuotta myöhemmin, sillä puolue ei hyväksynyt hallituksen tuolloista kehysriihiesitystä. Puolueen on määrä päättää tänään hallitukseen menosta ja tehdä ministerivalinnat. Andersson on kertonut, että häntä kiinnostaa etenkin opetusministerin salkku. Andersson saanee toiveensa läpi, joten sosiaali- ja terveysministeriksi noussee mahdollisesti Aino-Kaisa Pekonen tai Hanna Sarkkinen. Riihimäkeläinen Pekonen on vasemmistoliiton sote-osaaja, mutta alueellinen edustavuus voi puhua oululaisen Sarkkisen puolesta.

STT