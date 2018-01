Aktiivimallia vastustava kansalaisaloite keräsi 100 000 allekirjoitusta

HELSINKI

Työttömyysturvan aktiivimallia vastustava kansalaisaloite on kerännyt yli 100 000 allekirjoitusta. Aktiivimalli tuli voimaan tällä viikolla.

Eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 allekirjoitusta ylittyi jo viime perjantaina, noin viikko sen jälkeen, kun aktiivimalli hyväksyttiin eduskunnassa.

Aktiivimallissa työttömyyskorvausta leikataan, ellei työtön ole ollut osa-aikatöissä, toiminut yrittäjänä tai osallistunut työllistämispalveluihin.

Jos työtön ei osoita vaadittavaa aktiivisuutta, heikkenee työttömyysetuus 4,65 prosenttia 65 maksupäivän ajaksi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo, että koko hallitus seisoo työttömyysturvan aktiivipaketin takana ja sen kanssa edetään, kuten on suunniteltu. Osa suunnitelmaa on tarkkailla, miten malli käytännössä toimii ja tarvitaanko lisäresursseja, Lintilä sanoo STT:lle.

– Tästä on haluttu tehdä hallituksen sisälle vastakkainasettelua. Mutta kun kaikkien hallituspuolueiden kesken on viestejä vaihdettu, kyllä linja on hyvin yhtenäinen. Koko hallitus seisoo täysin tämän aktiivipaketin takana, hän sanoo.

Lintilän mukaan keskustalaiset ovat vain halunneet kiinnittää huomiota siihen, että työllisyyspalveluja pitää olla tarpeeksi tarjolla.

Lintilä sanoo pitävänsä hyvin mahdollisena, että lisäresursseja tarvitaan. Ensin hallitus aikoo kuitenkin katsoa, miten aktiivimalli lähtee toimimaan eri alueilla.

Kokoomuksesta ja keskustasta on esitetty julkisuudessa toisistaan poikkeavia näkemyksiä siitä, pitääkö työttömien olla valmiita muuttamaan työn perässä alueilta, joilla työt ja työllisyyspalvelut ovat tiukassa. Muun muassa kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen sanoi eilen Ylen Ykkösaamussa, että jos paikkakunnalla ei ole mahdollisuuksia, pitää silloin muuttaa työn perässä pois.

– Huomasin, että edustaja Vartiainenkin oli selkeästi ilmoittanut, ettei kyse ole mistään pakkomuutoista. Eikä tietenkään, ei ketään voida missään pakottaa kotoaan pois muuttamaan, Lintilä sanoo.

Hänen mukaansa aktiivimallista on tullut poliittinen pelimerkki oppositiolle, joka on pitänyt asiaa ahkerasti esillä.

– Ja tässä on unohtunut nyt aktiivimallin varsinainen rooli ja se, mitä sillä haetaan eli parempaa työllisyyttä.

Lintilä kommentoi asiaa STT:lle pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ollessa vielä lomalla.

Mykkänen: Vaikutukset katsotaan keväällä

Aktiivimalli on oleellinen osa hallituksen yhteistä työllisyyspakettia, eikä sitä voi siitä ottaa pois ilman, että koko työllisyyslinjaan haetaan muita ratkaisuja. Näin kommentoi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) keskustaedustajien irtiottoja mallista. Mykkäsen mukaan ensin katsotaan ensimmäisen noin kolmen kuukauden seurantajakson vaikutukset keväällä ja sitten punnitaan asiaa uudestaan.

– Sitten nähdään, kuinka moni työtön on pystynyt sinä aikana täyttämään ehdon. Jos haasteita ilmenee, niihin etsitään ratkaisuja, mutta sitä täytyy katsoa faktojen kanssa, eikä heilahdella suuntaan ja toiseen. Eduskunta on kuitenkin hyväksynyt tämän lain jo kaksi viikkoa sitten, Mykkänen sanoi.

Ministeri myös toppuuttelee aktiivimalliin liitettyjä kauhukuvia. Hänen mukaansa ehdon täyttämiseen riittää myös palkaton 18 tunnin työkokeilu esimerkiksi yhdistyksessä, säätiössä tai osuuskunnassa.

– Paikkakunnalla ei välttämättä tarvitse olla kokoaikaista työtä tarjolla tai edes TE-toimistoa, etteikö tällaista talkootyötä voisi löytyä. Olennaista on se, että aiempaa harvempi ajautuisi passiivisen työttömän asemaan, jossa ei tule tehtyä työnomaisia keikkoja lainkaan.

Mykkäsen mielestä aktiivimalli pitää pystyä punnertamaan sellaiseen muottiin, että halutessaan ihminen pystyy hoitamaan aktiivisuussehdon omalla työssäkäyntialueellaan.

– En tietenkään oleta, että työtön muuttaisi sen 18 tunnin keikan takia toiselle puolelle Suomea, jos omalla paikkakunnalla on vaikkapa asunto ja perhe. Sehän olisi aivan kohtuutonta. Suomessa ei kuitenkaan ole koskaan ollut aikaa, etteivätkö ihmiset olisi työn perässä muuttaneet, jos omalta paikkakunnalta töitä ei kerta kaikkiaan ole mahdollista löytää.

STT