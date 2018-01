Keskustan Kaikkonen aktiivimallista: Ihmisiä ei voi pakottaa muuttamaan työn perässä

Unelmien työkkäri tapaisi henkilökohtaisesti ja auttaisi yksilöllisesti

– Nykyinen työllistämistoiminta on kauhean käskyttävää ja kielteistä. Sellaisen pitää loppua, että et saa tulla tänne, me soitamme sinulle milloin tahansa, ja jos et pysty kaupan kassalla tai lasta hoitaessasi vastaamaan, sinulle paukahtaa karenssi, sanoo Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Sirpa Syvänen. Lue lisää