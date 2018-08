Keskusta haluaa nostaa innovaatiorahoitusta - Pekkarisen mukaan sosiaaliturvan indeksijäädytyksistä luopumista on hyvä harkita

Keskustan konkaripoliitikon ja eduskunnan 1. varapuhemiehen Mauri Pekkarisen mukaan pääministeripuolue keskustan kannatus on mielipidemittauksissa huvennut, koska hallituksen aikaansaannokset ovat jääneet julkisuudessa esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksen jalkoihin.

– Meidän pitää osata tehdä tarina siitä, mitä on tehty. Me olemme epäonnistuneet siinä.

Keskustan ministeriryhmä ja eduskuntaryhmän työvaliokunta ovat parhaillaan koolla Saimaan rannalla Lappeenrannassa kylpylähotelli Holiday Club Saimaan tiloissa. Keskustapoliitikot kiertävät myös tapaamassa eteläkarjalaisia eri puolilla maakuntaa.

Pekkarisen mukaan on ollut koko ajan huolenaiheita, joiden perässä keskustaväki on juossut. Ei ole ehditty sen kaiken keskellä saada positiivista viestiä eteenpäin.

– Myös politiikan sisällössä on aina tarkennuksen varaa. Monille ihmisille on jäänyt osin perusteettomasti kuva, että keskustassa on alkanut hämärtyä näkemys siitä, mitkä asiat hoitavat markkinavoimat ja missä tarvitaan vahvaa yhteiskunnallista toimijaa.

Pekkarisen mukaan yritysten ponnistelua pitää tukea. Samalla keskusta on Pekkarisen mukaan nähnyt, että yhteiskunta paikkaa syntyneitä aukkoja ja ongelmia.

Sdp on mielipidemittauksissa menestynyt ja Antti Rinne vahvana ehdokkaana uudeksi pääministeriksi. Myös kokoomus on keskustaa edellä mittauksissa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan oppositiopuolueeksi sdp:n kannatus on tässä tilanteessa yllättävän matala. Hän uskoo, että kaksi kuukautta ennen vaaleja kolme suurinta puoluetta ovat melko tasoissa.

Eriarvoistumista kitkettävä

Edellisissä eduskuntavaaleissa keskustan teema oli Suomi kuntoon. Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan nyt vaaliteemoissa pitää keskittyä eriarvoistumisen pienentämiseen.

– Kasvu, joka on nyt saatu luotua, kuuluu kaikille.

Pekkarisen mukaan ensi vuoden budjettiin voi tehdä vain hyvin vähäisen veronkevennyksen, joka kohdennetaan kaikkein pienituloisimmille.

– Keski- ja suurituloisille ei tarvita veronkevennyksiä. Niillä, joilla on työtä, heidän tulonsa kasvavat nyt muutenkin, eikä siihen tarvita enää veronkevennyksiä.

Pekkarisen mukaan olisi hyvä harkita, että osan sosiaalietuuksien indeksijäädytyksistä luovutaan jo ensi vuonna. Jo kevään kehysriihessä sovittiin esimerkiksi takuueläkkeen nostosta ja muutamia muita indeksisidonnaisia etuuksia otetaan pois indeksijäädytyksistä.

Pekkarisen mukaan nyt voitaisiin päättää vielä uusista parannuksista pienituloisimmille.

"Innovaatiorahoitus näkyy kymmenen vuoden päästä"

Pekkarisen mukaan koulutukseen ja innovaatioihin rahaa pitäisi lisätä. Koulutuksen lisärahat saadaan Pekkarisen mukaan talouskasvusta.

Elinkeinoministeri Lintilä kertoo, että työ- ja elinkeinoministeriö on esittänyt innovaatiorahoituksen eli käytännössä Business Finlandin rahoituksen lisäämistä 50–60 miljoonalla.

– Rahaa tarvitaan kipeimmin juuri soveltavaan osaan.

Valtiovarainministeriö ei omassa esityksessään hyväksynyt innovaatiorahoituksen lisäämistä, mutta Lintilä aikoo tuoda rahoituksen uudelleen esiin ministeriöiden kahdenvälisissä neuvotteluissa.

– Jos vaatii, niin budjettiriihessä jatketaan. On yleisesti tunnustettu, että meillä on ongelma innovaatiorahoituksen tasossa. Viime vuonna saimme käännettyä suunnan, kun vuoteen 2016 saakka menimme laskevassa suunnassa innovaatiorahoituksessa.

Lintilän mukaan koko keskustan ryhmä on innovaatiorahoituksen takana.

Hänen mukaansa innovaatiorahoituksen hyöty Suomen taloudelle näkyy kymmenen vuoden päästä.

– Se on rahoitusta, jota yritykset käyttävät omien tuotteidensa kehittämiseen ja ideoidensa toteuttamiseen. Niillä on oma kaarensa. Jos haluamme pärjätä vielä 2030-luvullakin, niin nyt siihen pitää panostaa.

Uusia tapoja hankkia rahoitusta infrahankkeille

Pekkarinen kannattaa valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) ajatuksia, että kehitetään uusia tapoja hankkia rahoitusta infrainvestointeihin kuten teihin.

Pekkarinen muistuttaa, että tästä sovittiin hallitusneuvotteluissa, mutta asia ei ole edennyt.

– Vastaavasti rahastetaan sen uuden, entistä edistyneemmän infran käytöstä.

Se voisi tarkoittaa esimerkiksi tiemaksuja joillekin teille.