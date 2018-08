Kesäaika saattaa olla pian historiaa: EU-komissio ehdottaa kellojen siirtelystä luopumista – tutkimus tukee ehdotusta

EU-komissio ilmoitti tänään ehdottavansa kellojen siirtelystä luopumista. Epäselvää on vielä, ottaisiko EU käyttöön talvi- vai kesäajan. Tutkijan mukaan talviaika sopisi suomalaisiin oloihin kesäaikaa paremmin.

Suomen tekemä aloite kellojen siirtelyn lopettamisesta sai tänään EU-komissiolta vihreää valoa. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker nimittäin kertoi perjantaina, että komissio aikoo ehdottaa kellojen siirtämisestä luopumista EU-jäsenmaille.

Juncker kertoi miljoonien ihmisten uskovan, että tulevaisuudessa kesäajan pitäisi kestää ympäri vuoden, ja näin tulee myös tapahtumaan. Lausunnollaan hän viittasi komission tekemään kyselyyn, jossa 80 prosenttia kyselyyn vastanneista 4,6 miljoonasta EU-kansalaisesta kannatti kellojen siirtelystä luopumista.

Euroopan komission ehdotus vaatii taakseen 28 EU-jäsenmaan hallituksen tuen. Komissio ei vielä julkaissut yksityiskohtia ehdotetuista muutoksista. Eräänä vaihtoehtona on harkittu sitä, että jokainen jäsenmaa saisi itse päättää, pitäytyykö se talvi- vai kesäajassa.

Kannattaisiko Suomen valita kesä- vai talviaika, siihen Helsingin Uniklinikan tutkimusjohtajalla Markku Partisella on vastaus valmiina.

– Normaaliaika eli talviaika on parempi vaihtoehto. On pohdittu myös sitä, että Suomi voisi hyötyä siitä, että olisimme keskieurooppalaisessa ajassa. Mutta jos on valittava jompikumpi, kesä- tai talviaika, silloin talviaika on parempi vaihtoehto.

Keski-Euroopan aika on tunnin Suomea jäljessä. Aikavyöhykkeeseen kuuluu muun muassa Ruotsi.

Kellojen siirto hämmentää lapsia

Kellojen siirtelyyn liittyy Partisen mukaan useita pulmia. Moni kärsii keväisin uniongelmista kellojen siirtämisen takia. Kelloa siirretään silloin taaksepäin, minkä seurauksena vasta valoisammiksi kääntyneet aamut muuttuvat jälleen pimeiksi.

– Aamuvalo käynnistää sisäisen kellomme. Kun aamut ovat pimeitä, kello ei käynnisty, ja siitä seuraa aamuväsymys, Partinen selittää.

– Talvella kellojen siirtämisestä ei ole niin paljon haittaa, mutta keväällä haitat ovat merkittäviä. Tämä näkyy esimerkiksi onnettomuustilastoissa.

Partiaisen mukaan kellojen siirtäminen hankaloittaa myös lasten päivärytmiä. Kun illat ovat valoisia, lasten on hankala ymmärtää, että on jo ilta.

– Aiheesta on paljon tutkimusta, ja myös se osoittaa, että kellojen siirtämisestä on enemmän haittaa kuin hyötyä.