Kengät jalassa, rikkoutumaton ikkuna ja isän outo reaktio – Pohjan palon murhaoikeudenkäynti jatkui todistajien kuulemisella

Suomalaisten Turkin-matkailu reippaassa kasvussa – liiran syöksy hyödyttää turisteja

Turkin liiran alamäki on lisännyt Turkin vetovoimaa matkailukohteena, sillä valuuttakurssin romahdus on tehnyt maasta aiempaa edullisemman ulkomaisille turisteille. Suomalaisten Turkin-matkailu on ollut tänä vuonna reippaassa kasvussa, matkatoimistoista kerrotaan. Lue lisää