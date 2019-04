Kempeleen vanhaa pappilaa sammutettiin aamuun saakka – rakennus tuhoutui jopa pahemmin kuin aluksi arvioitiin

KEMPELE

Pohjois-Pohjanmaalla Kempeleen vanha pappila on tuhoutunut tulipalossa jopa pahemmin kuin aluksi arvioitiin, kertoo päivystävä palomestari.

– Kyllä tämä tuhoutui pahemmin kuin kuvittelimme. Mutta on rakennusta vielä jonkin verran pystyssäkin, päivystävä palomestari Jarno Soisalo kertoo STT:lle.

Pappilan katto ja osa hirsiseinistä on jouduttu purkamaan. Aamuviideltä käynnissä olivat jälkisammutustyöt. Palosta levisi illan mittaan runsaasti savua Kempeleen keskustan lähistöön.

Henkilövahinkoja palossa ei ole aiheutunut. Palon syttymissyystä ei tässä vaiheessa ole tietoa.

Hälytys 1800-luvulla rakennetun pappilan palosta saatiin eilen illalla puoli seitsemän aikaan. Palo sai tiettävästi alkunsa rakennuksen ylävälipohjasta.

Vanha pappila on kaksikerroksinen, noin 250 neliön kokoinen rakennus. Talo on rakennettu vuonna 1899. Myös muun muassa keskikouluna toiminut rakennus on ollut tyhjillään muutaman viime vuoden.

STT