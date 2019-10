Unitutkija lopettaisi kellojen siirtelyn ja siirtyisi pysyvään normaaliaikaan – kelloja siirretään taas ensi yönä

HELSINKI

Unitutkijan mukaan kellojen palauttaminen takaisin normaaliaikaan ei ole unen kannalta niin haitallista kuin keväällä tapahtuva kesäaikaan siirtyminen. Parasta olisi kuitenkin, jos aikarautojen rukkaaminen lopetettaisiin kokonaan.

– Unitutkijan näkökulmasta normaaliaika, johon nyt siirrytään, on ihmisen terveydelle ja unirytmille parempi kuin kesäaika talvella. Kesäaika on kesällä hyvä, mutta talvella kun on pimeää, talviaika on parempi: saadaan sinne aamuun vähän enemmän valoa, sanoo unitutkija, professori Markku Partinen STT:lle.

– Unen kannalta olisi joka tapauksessa hyvä asia, että lopetettaisiin tämä siirtely. Siitä on näyttöä, että keväällä, kun kelloja siirretään toiseen suuntaan, näkyy pieni piikki liikenneonnettomuustilastoissa ja sydän- ja verisuonitautien ilmaantuvuudessa. Tämä on todettu lukuisissa tutkimuksissa, Partinen jatkaa.

Kelloja siirretään jälleen ensi yönä takaisin normaali- eli talviaikaan. Kelloja käännetään tunnilla taaksepäin kello neljä ensi yönä.

Normaaliaika on hyvä aika

Unitutkijalla on myös selkeä mielipide siitä, kumpi ajoista olisi meille parempi.

– Toki tärkeintä on se, että ylipäänsä lopetetaan kellojen siirtely. Jos kuitenkin siirrytään pysyvään kesäaikaan, sehän tarkoittaa sitä, että meillä tulevat talviaamut olemaan tosi pimeitä. Toiseksi, pysyvästä kesäajasta ei kenelläkään ole mitään kokemuksia, koska ennen vuotta 1980 elettiin pysyvässä talviajassa, professori tähdentää.

Jos kellojen siirtelyn lopettamisen yhteydessä siirryttäisiin pysyvästi kesäaikaan, saattaisi sillä unitukijan mukaan olla pienoisia vaikutuksia niin politiikkaan kuin kaupankäyntiinkin.

– Kaupankäynnin kannalta pysyvä kesäaika tarkoittaisi, että olisimme samassa ajassa kuin Moskova ja eri ajassa kuin Eurooppa. Eli se olisi tällainen pieni poliittinen näyttö, että me samaistumme mieluummin Venäjään kuin Euroopan unioniin, jossa kuitenkin olemme jäseninä.

Partisen mukaan vaikutusta saattaisi olla silläkin, että aamun kauppaneuvotteluissa kesäajassa olevat suomalaisneuvottelijat olisivat eurooppalaisia kollegoitaan väsyneempiä.

– Antaisimme etulyöntiasemaa silläkin tavalla.

EU käsittelee aloitetta kellojen siirtelyn lopettamiseksi

Suomi teki viime vuonna EU:lle aloitteen kellojen siirtelyn lopettamiseksi. Euroopan komissio päätti selvittää EU-kansalaisten mielipidettä asiasta laajalla kyselyllä, joka keräsi 4,6 miljoonaa vastaajaa. Heistä yli neljä viidennestä kannatti siirtelyn siirtämistä historiaan.

Tänä keväänä europarlamentti hyväksyi esityksen, jonka mukaan viisareiden kääntely loppuisi vuonna 2021. Seuraavaksi asiasta pitää päättää jäsenmaiden vastuuministereistä koostuvasta ministerineuvostossa. EU-maissa on kuitenkin herännyt erimielisyyttä muun muassa siitä, tulisiko maiden jäädä pysyvästi kesä- vai talviaikaan.

Suomessa niukka enemmistö suosi talviaikaa liikenne- ja viestintäministeriön kyselyssä, mutta kesäajan kannattajat ovat keränneet kansalaisaloitteella yli 50 000 nimeä oman suosikkinsa valitsemiseksi.