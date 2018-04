Kelirikkokausi alkoi nopeasti ja odotettua rajumpana Keski- ja Itä-Suomessa

Kela palkkaa lisää käsittelijöitä – toimeentulotuen oikaisuvaatimukset viipyneet lähes neljä kuukautta

Kansaneläkelaitoksella on mennyt tammikuussa noin neljä kuukautta käsitellä toimeentulotuen oikaisuvaatimuksia. Syynä on se, että oikaisuvaatimuksia on tullut enemmän kuin on ennakoitu. Lue lisää