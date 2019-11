Kelan uudeksi pääjohtajaksi nousemassa yllättäen Outi Antila – hävisi viimeksi paikan arvalla

Tulli selvitti: Yli kahden miljoonan euron rikoshyöty muun muassa lääke- ja dopingtableteilla

Tulli on tutkinut rikoskokonaisuutta, jossa epäillään, että maahan on vuosina 2015–16 tuotu EU-alueella kiellettyjä, rajoituksen alaisia tai luvanvaraisia tuotteita. Esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että tuotteet on ilmoitettu maahantuonnin yhteydessä väärillä nimikkeillä. Tapauksen rikoshyöty on vähintään 2,2 miljoonaa euroa. Lue lisää