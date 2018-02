Kela perii takaisin peräti 45,4 miljoonaa euroa liikaa maksettuja opintotukia – opiskelija: toimi näin, jos Kela perii takaisin liikaa

Yli kymmenen prosenttia kaikista edellisvuonna opintotukea saaneista joutuu palauttamaan liikaa maksettuja opintotukia, kertoo Kela.

Peräti 34 800 opiskelijaa joutuu palauttamaan liikaa maksettuja opintotukia, sillä heidän tulonsa ovat olleet liian suuret. Kela on lähettänyt näille opiskelijoille päätösehdotuksen takaisinperinnästä.

Keskimäärin opiskelija joutuu maksamaan takaisin 1 300 euroa. Yhteensä Kela perii opiskelijoilta 45,4 miljoonaa euroa.

Vuosi sitten Kela lähetti maksuehdotuksia 34 100 opiskelijalle, mutta perittävä summa oli hitusen suurempi, 46,6 miljoonaa euroa.

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nostaa tukea yhdeksältä kuukaudelta, hänellä saa olla muita tuloja enintään 11 850 euroa vuodessa. Opintotuen saajien keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2016 olivat Kelan mukaan 7 970 euroa.

Tulorajaa korotettiin yhdellä prosentilla vuoden 2018 alusta lukien. Uusi tuloraja yhdeksältä kuukaudelta on 11 970 euroa.

Kelan lähettää takaisinperintäehdotuksen kaikille opiskelijoille, joiden vuosituloraja on ylittynyt. Se on kuitenkin vain ehdotus, sillä Kelalla ei ole tietoa siitä, mitkä tuloista on saatu opiskeluaikana.

Jos tulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, esimerkiksi valmistumisen jälkeisistä tuloista, maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan.

Opiskelija voi tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu. Pyyntö uudelleenkäsittelystä pitää tehdä viimeistään 22. maaliskuuta. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2016 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Edellisinä vuosina noin neljäsosa takaisinperintäehdotuksen saaneista on ollut opintonsa aloittaneita tai valmistuneita.

Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin 7,5 prosentin korolla.