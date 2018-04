Kela palkkaa lisää käsittelijöitä – toimeentulotuen oikaisuvaatimukset viipyneet lähes neljä kuukautta

Kansaneläkelaitoksella on mennyt tammikuussa noin neljä kuukautta käsitellä toimeentulotuen oikaisuvaatimuksia. Syynä on se, että oikaisuvaatimuksia on tullut enemmän kuin on ennakoitu.

–Emme pysty ennakoimaan oikaisuvaatimusten määrää. Toimeentulohakemusten määrän kasvu lisää myös oikaisuvaatimuksia. Tilanne elää viikoittain. Viime viikolla käsittelyaika oli 123 päivää. Aika on laskenut ja taas noussut tammikuulta, kertoo Kelan oikaisuvaatimuskeskuksen puheenjohtaja Jenni Mäkelä .

Viive selvisi Kansaneläkelaitoksen apulaisoikeusasiamiehelle antamassa selvityksessä, joka oli tehty yksittäisen kantelun perusteella.

Käsittely on ruuhkautunut ja Kelan mukaan ruuhkan purkaminen vie koko kevään.

–Kesään mennessä meille palkataan kymmenen uutta käsittelijää. Käsittelijöitä on nyt 32. On vaikea sanoa, kuinka paljon käsittelyajat lyhenevät, mutta rekrytoinnit varmasti vaikuttavat. Olemme myös aiemmin tehneet uusia rekrytointeja, Mäkelä kertoo.

Alle kolmeen kuukauteen

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen on päätöksessään todennut, että vakiintuneesti sosiaalihuoltoon liittyvän oikaisuvaatimuksen käsittelyaika pitäisi olla alle kolme kuukautta.

–Pitkät käsittelyajat voivat ainakin joissain tapauksissa vaarantaa henkilön oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Käsittelyaikojen merkitys korostuu erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien vanhusten, vaikeavammaisten, mielenterveysongelmaisten ja pelkästään toimeentulotuen varassa elävien sosiaalihuollon asiakkaiden kohdalla, apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä todetaan.

Apulaisoikeusasiamies pyytää, että Kela ilmoittaa kesäkuun alkuun mennessä virallisesti, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tai ryhtyy asiassa.

Hakemukset hanskassa

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Aluksi Kelalla oli vaikeuksia saada hakemuksia käsiteltyä riittävän nopeasti, mutta lisätyövoiman palkkaamisen myötä tilanne saatiin paremmaksi.

Toimeentulohakemusten käsittelyajat ovat etuuspäällikkö Marja-Leena Valkosen mukaan nyt hallinnassa.

–Viime viikolla hakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli viisi päivää, hän sanoo.