Kela huolissaan taksiuudistuksesta – riittääkö esteettömiä takseja lääkärikäynteihin?

Lännen Media: Kela huolissaan invataksien saatavuudesta taksiliikenteen vapautuessa

Kela on huolissaan esteettömien ajoneuvojen saatavuudesta, kun taksiliikenne vapautuu. Asiasta uutisoiva Lännen Media kertoo, että Kelan mukaan jo nyt esteettömien taksien ja invataksien saatavuudessa on ollut ongelmia matkoilla, jotka kuuluvat sairausvakuutuslain perusteella Kelan korvattavaksi. Tilanne on vaikeuttanut pyörätuolilla liikkuvien asemaa, vaikka heillä on oltava yhdenvertainen asema muiden kanssa terveydenhoitoon pääsyssä. Lue lisää