Keikuttaako Turusen loikkaus hallituksen venettä? Sampo Terho: "Tilanne on erittäin kiusallinen"

HELSINKI

Sinisten eduskuntaryhmä pohtii parhaillaan, miten se reagoi, kun kansanedustaja Kaj Turunen loikkasi toiseen eduskuntaryhmään kokoomukseen.

Sinisten eduskuntaryhmä pohtii tiistaina, millaisiin toimiin se ryhtyy kansanedustaja Kaj Turusen loikattua toisen hallituspuolueen ryhmän jäseneksi.

Kansanedustaja Kaj Turunen ilmoitti puolilta päivin siirtyvänsä sinisten eduskuntaryhmästä kokoomukseen.

Tieto tuli sinisten puheenjohtajalle, ministeri Sampo Terholle yllätyksenä. Hän kertoi pikaisessa tiistaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa kuulleensa asiasta tänään tiistaina.

–Ryhmä keskustelee tästä tilanteesta kaikessa rauhassa, Terho sanoi medialle.

Terho saapui vastaamaan muutamaan kysymykseen ennen kuin palasi sinisten ryhmäkokoukseen.

Sinisten puoluesihteeri, kansanedustaja Matti Torvinen väläytteli Lännen Medialle jo aiemmin sitä, että loikkaus voisi johtaa hallituskriisiin. Syynä oli Torvisen mukaan kokoomuksen toiminta.

Terho ei ottanut asiaan vielä kantaa.

–Me olemme hyvin rauhallinen puolue ja tottuneet stressitilanteisiin. Vuodentakaiseen tämä on kuin päivä puistossa. Joka tapauksessa tilanne on erittäin kiusallinen hallituksen ja sen sisäisen luottamuksen kannalta. Sehän on täysin päivänselvää, sanoi Terho.

Terho aikoo tänään keskustella puoluesihteerin kanssa tänään siitä, onko sinisten puoluehallituksen tarvetta kokoontua loikkauksen ja siitä seuraavien toimien vuoksi.

–Herää kysymys, miksi kokoomus keikuttaa venettä tällä hetkellä.

Hän ei ottanut omassa tiedotustilaisuudessaan kantaa siihen, miksi Turunen oli päättänyt lähteä. Turunen johti talousvaliokuntaa sinisten eduskuntaryhmän jäsenenä.

–Hän oli rakentava osa, kun puoluetta rakennettiin, Terho sanoi viitaten sinisen tulevaisuuden perustamiseen viime kesänä.

Sininen tulevaisuus syntyi sen jälkeen, kun moni kansanedustaja erosi perussuomalaisista Jussi Halla-ahon tultua valittua puolueen puheenjohtajaksi.