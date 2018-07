Kauppa vahvistettiin: Telia ostaa MTV:tä pyörittävän Bonnier Broadcastingin – kauppahinta noin 888 miljoonaa euroa

Onnettomuustutkintakeskus harkitsee Pyhärannan jättipalon tutkimista – "Jos lähtee käsistä tai kestää kauan"

Onnettomuustutkintakeskus harkitsee tutkinnan käynnistämistä Pyhärannan maastopalosta. Paloa on sammutettu keskiviikkoiltapäivästä asti. Mukana sammutuksessa on noin parisataa henkilöä, ja apua on pyydetty ja saatu naapuripelastuslaitoksilta, kuten Satakunnan pelastuslaitokselta. Paikalla on myös Puolustusvoimien virka-apuosasto auttamassa käsisammutuksessa.