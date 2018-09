Turun saariston operaatio ohi – yksi päästetty vapaaksi ja kaksi pidätettynä, kotietsintöjä tehty 17 kohteessa

Varsinais-Suomen talousrikostutkinnassa on päästetty vapaaksi yksi ihminen ja kaksi ihmistä on yhä pidätettynä, kertoo keskusrikospoliisi (KRP). Poliisi pidätti aiemmin kolme ihmistä epäiltynä talousrikostutkinnassa, jonka tiimoilta Turun saaristossa on ollut viikonloppuna suuri poliisioperaatio. Vapaaksi päästetyn osalta kuulustelut ovat KRP:n mukaan valmiit. Lue lisää