Katso lastenelokuva, jossa ei ole neuroottisesti koheltavia aikuisia

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme joulupäivän kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Elokuvat

Onnelin ja Annelin talvi ***

Suomessa harva osaa tehdä lastenelokuvaa ilman neuroottisesti koheltavia aikuisia. Saara Cantell ei sorru moiseen. Hän ohjasi Marjatta Kureniemen kirjoista jo toisen sovituksen. Kotoisan arjen ja fantasian sekoitus on hyvin hallussa. Aava Merikanto ja Lilja Lehto ovat omillaan asuvia tyttöjä, joiden nukkekotiin muuttaa Vaaksanheimojen peukaloisperhe. Ydinajatus on kaunis: pienistä on pidettävä huolta. Ensiesitys. (Suomi 2015)

TV2 maanantai 25.12. klo 18.10

Lumikuningatar **

On onni, että Suomessa dubataan lähinnä vain animaatioita. Saksalaisten tekemä Lumikuningatar on tuskastuttavaa seurattavaa, vaikka Suomessa filmatut kuvat kauniita ovatkin. Elokuva jää kuin tarinan pinnalle lillumaan. Ja sehän on tuttu H.C. Andersenin satu Gerda-tytöstä (Flora Li Thiemann), jonka kaverin sydämen Lumikuningatar uhkaa jäädyttää. Linda Zilliacus on jälkimmäisenä vaikuttavan kolea näky. Ensiesitys. (Saksa/Suomi 2015)

TV2 maanantai 25.12. klo 15.40

Näkijän tytär ***

Tanskalaisilla on maailman vanhin kuningaskunta, hulppeita historiallisia linnoja, pitkä liuta kansainvälisiä tähtinäyttelijöitä ja laajasti arvostettua elokuvaosaamista. Kyllä siltä pohjalta kelpaa työstää keskiaikaista fantasiaseikkailua. Lene Kaaberbølin nuortenkirjasarjasta sovitettiin tuima tarina näkijän tyttärestä Dinasta (Rebecca Emilie Sattrup), joka joutuu keskelle kahden prinssin valtataistelua. Ensiesitys. (Tanska 2015)

Yle Teema & Fem maanantai 25.12. klo 19.40