Kasvaneet matkustajamäärät paisuttivat VR:n tuloksen ennätykseen: viime vuonna tehtiin lähes 127 miljoonaa junamatkaa

Matkustusmäärien kasvu on ollut suurinta Helsingin ja Oulun välillä, yhtiössä kerrotaan.

Valtion rautatieyhtiö VR Group saavutti viime vuonna 110,3 miljoonan liikevoiton, ja myös liikevaihto kasvoi edellisvuodesta. Yhtiön mukaan tulos on paras VR:n historiassa.

Liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia 1,25 miljardiin euroon. Yhtiö julkaisi viime vuoden tuloksensa torstaina.

Taustalla on VR:n toimitusjohtajan Rolf Janssonin mukaan muun muassa junamatkustajien määrän kasvu. Tähän on puolestaan vaikuttanut se, että junalippujen hintoja alennettiin.

Viime vuonna VR:n avulla tehtiin lähes 127 miljoonaa matkaa.

Kaikkein suurinta kasvu on ollut Helsingin ja Oulun välisellä matkaosuudella, jossa matkustajamäärät kasvoivat vuodessa 42 prosenttia.

Nopeita intercity-junavuorojen määriä on myös viime vuosina kasvatettu Helsingin ja Tampereen välillä, joskin niin, että intercity-junien pysähdysmääriä Hämeenlinnaan ja Riihimäelle on vähennetty. Näitä yhteyksiä on korvattu lähijunin.

Suomen myönteinen talouden kehitys puolestaan kasvatti VR:n logistiikkayhtiön VR Transpointin tulosta.

Yhtiö esittää maksavansa tuloksestaan osinkoa omistajalleen eli valtiolle 100 miljoonaa euroa.

Kasvu jatkunut myös alkuvuonna

Tuloskunto on kasvanut myös sen vuoksi, että yhtiö viime vuosina vähentänyt omia lipunmyynnin asiakaspalvelupisteitään ja keskittynyt mobiilimyynnin kanaviin. Lipunmyyntiä on siirretty R-Kioskeihin.

Jansson toteaa, että yhtiössä aiotaan myös tulevaisuudessa tarkastella palveluverkostoa. Toimitusjohtaja Janssonin mukaan noin 80 prosenttia lipuista ostetaan tällä hetkellä mobiilisti.

–Meidän pitää seurata ostokäyttäytymistä, mitä asiakkailla on, Jansson sanoo.

Yhtiö tavoittelee myös tälle vuodelle kasvua matkustajamääriinsä, ja myös alkuvuonna kasvu on jatkunut.