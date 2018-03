Karkotusten pitkäperjantai – yksi suomalaisdiplomaatti saa lähteä Venäjältä, aikaa kaksi viikkoa

Neljä vuotta vanha henkirikos ratkeamassa – puukotuksesta epäilty ilmoittautui itse poliisille

Pitkään selvittämättä ollut henkirikos Tampereen Tesomalla on ratkeamassa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Henkirikoksesta epäilty on tamperelainen vuonna 1994 syntynyt mies, joka ilmoittautui eilen itse poliisille selvittääkseen asiaa. Poliisi on pidättänyt miehen, ja häntä vaaditaan tänä viikonloppuna vangittavaksi todennäköisin syin. Lue lisää