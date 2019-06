Karjalainen: Entinen kansanedustaja Markku Kauppinen on kuollut

Näin pysyt pinnalla veneillessä – tyhjä mehukanisteri käy pelastusrenkaasta

Veneilemään lähtevän juhannuksen viettäjän on syytä ottaa mukaan pelastusliivit – ja pukea ne myös päälle. Kylmien olojen takia on varauduttava hypotermiaa vastaan, joten veneeseen on hyvä ottaa vaihtovaatteet mukaan. Ne voi laittaa esimerkiksi tiiviskantiseen saaviin, jossa ne pysyvät matkan aikana kuivana. Lue lisää