Käräjillä entinen apteekkari, joka vaihtoi syyttäjän mukaan asiakkaiden lääkkeitä toisiin

Uusperheissä lapset ovat jouluisin eri vanhemmillaan useimmiten vuorovuosina – Uusperheiden Liitto: Lapsen on hyvä saada esittää toiveita, vaikka vastuu on vanhemmilla

Suomalaisissa uusperheissä lapset viettävät joulua eri vanhempiensa kanssa useimmiten vuorovuosina. Yleistä on myös joulun päivien jakaminen. On tärkeää, että lapsi saa esittää toiveita joulun suhteen, mutta vastuu ja valta päätöksistä on kuitenkin aina vanhemmilla, Suomen Uusperheiden Liitosta kerrotaan. Lue lisää