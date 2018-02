Kansanedustajien sometus on villiä, vapaata ja vallatonta: professori suosittelee ohjeistusta

Yllättävän moni sosiaalisen median kanavia käyttävä kansanedustaja ei tiedä, onko hänen omalla puolueellaan some-ohjeistusta vai ei.

Epätietoisuus käy ilmi Lännen Median tuoreesta kyselystä. Sen mukaan sometus on koko lailla villiä ja vapaata.

Kansanedustajilta kysyttiin laajasti, miten he sosiaalisessa mediassa operoivat. Selvästi suosituimmiksi kanaviksi osoittautuivat Facebook ja Twitter. Kyselyyn vastasi 101 edustajaa 200:sta.

Sdp ei ole laatinut some-käsikirjaa

Esimerkiksi sdp ei ole laatinut kansanedustajilleen manuaalia sosiaalisen median käytöstä. Puoluesihteeri Antton Rönnholmin mielestä sellaista ei oikeastaan voi laatia.

– Edustajien järjen käyttöön pitää luottaa niin somessa kuin muuallakin, hän tuumaa.

– Mutta kyllä meillä kannustetaan väkeä uusien kanavien käyttöön. Treenausta ja sparrausta on lähinnä eduskuntaryhmän taholta. Apua ja tukea tarjotaan.

Rönnholmin mukaan kyseessä on jossain määrin sukupolvikysymys.

– Välttämättä se ei ole kuitenkaan iästä kiinni. Jotkut edustajat vain tuntevat uudet välineet itselleen läheisemmiksi ja luontevammiksi kuin toiset. Ketään ei pakoteta mihinkään.

"Mokailua" voitaisiin vähentää

Tampereen yliopiston puheviestinnän professori Pekka Isotalus on perehtynyt poliitikkojen some-viestintään. Hän on yksi tuoreen Twitter viestintänä -kirjan kolmesta kirjoittajasta.

Isotaluksen mielestä puolueilla on kaksi hyvää syytä ohjeistaa kansanedustajia.

– Ensimmäinen on puolueen linja. Kansanedustajien viestinnän on syytä tukea taktiikkaa, jolla asetettuihin tavoitteisiin pyritään ja päästään.

– Toinen on mokailun ehkäiseminen. Ohjeistuksella voidaan vähentää jälkikäteistä tulipalojen sammuttelua.

Professori uskoo, että ainakin kaikilla suurilla puolueilla on jonkinlainen some-strategia.

– Kyllä puolueet ovat tietoisia sosiaalisen median merkityksestä. Sen saattoi havaita vaikkapa äskeisten presidentinvaalien kampanjoissa. Kaikki olivat miettineet, miten somessa vaikutetaan.

Vuorovaikutteisuutta odotetaan

Politiikan sisällöissä ja tavoissa uusien viestintämetodien aiheuttamat muutokset eivät ole niin suuria, kuin jotkut ovat toivoneet.

– Mutta kyllä jokin on muuttunut, Pekka Isotalus tähdentää.

– On uudenlaista keskustelua. Esimerkiksi Twitterissä kynnykset ovat aika matalia tavallisten ihmisten olla yhteydessä valtakunnan poliitikkoihinkin. Kansanedustajilta odotetaan vuorovaikutteisuutta.

Samalla perinteisen ja sosiaalisen median tehtävänjako saattaa muuttua. Kehitykseen voivat professorin mukaan vaikuttaa alustat, joiden ominaisuuksia kaikki lainaavat ja kopioivat somessa toisiltaan.

– Siis alusta, joka on nyt "in", saattaa olla jo kahden vuoden päästä aivan "out". Muutos on hyvin nopeaa, Isotalus selittää.