Kansanedustaja Antti Kurvinen: "Keskustassa on ollut paha tapa lyödä Alkiolla päähän, nyt Väyrynen hakkaa muita Alkiolla päähän"

Kansanedustaja Tapani Töllin (kesk.) mukaan keskustan oppi-isän Santeri Alkion aate näkyy vahvasti nykykeskustan politiikassa.

– Se ei ole mukavaa, mutta keskustassa on paha tapa lyödä Alkiolla päähän puolin ja toisin. Minuakin on lyöty välillä puolueen perinteisemmästä siivestä ja välillä uudistusmielisimmästäkin siivestä aatteella päähän, sanoo kauhavalainen kansanedustaja Antti Kurvinen.

Kurvisen mukaan keskustan puheenjohtajakisaan torstaina ilmoittautunut europarlamentaarikko Paavo Väyrynen löi Alkiolla päähän, kun sanoi haluavansa palauttaa keskustan alkiolaisuuden aikaan.

– Väyrynen yrittää nostattaa omaa juttuaan hakkaamalla muita Alkiolla päähän. Hänen tulkintansa Alkiosta ja se, että nykykeskusta ei ole alkiolainen, ei kestä kriittistä arviointia. Väyrysen hyvin EU-vastainen ja maahanmuuttokriittinen juttu ei ole alkiolaista. Alkio oli hyvin humanisti ja sivistyksen ja avoimen yhteiskunnan puolella, Kurvinen sanoo.

Keskustan ja sen edeltäjän Maalaisliiton ideologinen isä Santeri Alkio oli Kurvisen tapaan pohjalainen. Aleksander Filanderina vuonna 1862 Laihialla syntynyt Alkio kuului kevääseen 1921 saakka Suomen vaikutusvaltaisimpiin poliittisiin päättäjiin. Hän oli kansanedustaja, varapuhemies ja kieltolain esitellyt sosiaaliministeri. Hän oli myös vahvasti edistämässä Suomen itsenäistymistä Venäjästä ja kuului K.J. Ståhlbergin perustuslakia valmistelleeseen komiteaan.

Alkio on myös Seinäjoella ilmestyvän sanomalehti Ilkan perustaja ja oli yli parikymmentä vuotta sen päätoimittaja, kirjailija ja maakauppias. Esimerkiksi Puukkojunkkarit on yksi Alkion teoksista.

Termi alkiolaisuus kuuluu edelleen päivän politiikassa, vaikka ainakaan kaikille nuoremmille suomalaisille ei ole enää selvää, mitä alkiolaisuudella tarkoitetaan.

Köyhän asialla ei tarkoiteta pelkkää tulonsiirtoa

Kurvisen mukaan oppositiossa olevat vihreät ja vasemmisto ovat oikeastaan tehneet palveluksen keskustalle, kun ovat syyttäneet, että keskustan politiikka hallituksessa ei ole ollut alkiolaista.

– On hyvä, että suomalaiset ovat kuulleet, että sellainen tyyppi kuin Santeri Alkio on olemassa, on päästy keskustelemaan.

Kurvisen mukaan pahin vääristymä alkiolaisuudesta on Alkion siteeraus, että ollaan köyhän asialla, mutta ei ymmärretä sen ajattelun taustoja.

– Köyhän asia ei tarkoita, että paljon rahaa sosiaalipolitiikkaan ja korkeat verot. Alkiolaisen ajattelun mukaan ihminen autetaan köyhyydestä itse aktiiviseksi kansalaiseksi.

Tyrnäväläinen kansanedustaja Tapani Tölli (kesk.) puhuu samansuuntaisesti.

– Hyvin paljon siteerataan, kun Alkio puhui köyhän asiasta. Hän tarkoitti, että meidän täytyy tukea ihmistä selviytymään.

Töllin mukaan tämä nähdään usein pelkkänä tulonsiirtona.

Töllin mukaan keskustavetoisen hallituksen on pitänyt leikata, että julkinen talous saatiin kasvu-uralle.

– Vahva julkinen talous on köyhän parhaimpia ystäviä. Se takaa, että pystytään huolehtimaan ihmisistä. Eriarvoistumiskehitys on totta ja siihen pitää kiinnittää vielä enemmän huomiota.

Kurvinen muistuttaa Alkion korostaneen, että jos valtion kulutus ylittää sen tulot, silloin valtion talous menee rappiolle. Sen vuoksi julkisen talouden tervehdyttämistä leikkauksilla voi pitää Kurvisen mukaan alkiolaisena politiikkana.

"Perustulokokeilu alkiolaista politiikkaa"

Kurvisen mukaan nykyisen hallituksen päätöksistä perustulokokeilua voi pitää hyvin alkiolaisena politiikkana.

– Perustulokokeilussa ihmiselle annetaan kannustava sosiaaliturva, niin että hän saa turvaa, kun menee keikkatöihin tai toimii sivutoimisesti yrittäjänä.

Toisena alkiolaisena hallituksen päätöksenä Kurvinen pitää mahdollisuutta alkaa työttömyysturvalla yrittäjäksi.

– Ihmistä tuetaan ottamaan taas elämä hallintaan.

Kurvisen mukaan alkiolainen ajattelu lähtee siitä, että ihmiset osaavat itse päättää asioistaan. Vaikka Alkio ei ollut maanviljelijä, hän ihaili itsenäistä talonpoikaa, joka hallitsee itseään ja omaa talouttaan. Kurvisen mielestä Alkion maahenki ja sopusoinnussa luonnon kanssa eläminen oli oman aikansa ekologisuutta. Biotalous ja kivihiilen kieltäminen edustavat Kurvisen mukaan nykypolitiikassa alkiolaisuutta.

Miten hallituksen kovat koulutusleikkaukset Kurvisen mukaan sopivat alkiolaiseen sivistyksen ja kouluttautumisen henkeen?

– Jokainen puolue joutuu arkipolitiikassa miettimään, ovatko päätökset arvojen mukaisia. Kyllä se on totta, että meillä keskustassa on ollut tuskaa koulutussäästöissä.

Kurvinen uskoo, että nykymaailmassa Alkio olisi arvostellut verokikkailua, koska hän kritisoi liiallista voiton tavoittelua.

Alkiolaisuuden aate ei vanhene

Töllin mukaan alkiolaisuus ei vanhene tekniikan kehittyessä.

– Suhtautuminen elämään liittyy alkiolaisuuteen. Elämä on lahja, elämästä on pidettävä huolta vauvasta vaariin asti. Se on paljon enemmän kuin numerot.

Tölli opiskeli 1970-luvulla, jolloin vasemmistolainen opiskelijaliike oli voimissaan ja muutenkin opiskelijapiireissä oltiin aatteellisesti aktiivisia.

– Silloin puhuttiin paljon, mikä yhteiskunnassa on oleellista ja mitkä ovat hyvän elämän edellytykset. Olisi tärkeää, että nykyisinkin ihmiset perehtyisivät yhteiskunnalliseen ajatteluun.