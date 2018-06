Kansalaispuolueen valtataistossa käänne – Kilpeläinen sanoo olevansa pomo ja Väyrynen voi joutua miettimään vaihtoehtoja

Sami Kilpeläisen johtama Kansalaispuolue tiedottaa keskiviikkona, että Kilpeläinen olisi "kiistaton" Kansalaispuolueen puheenjohtaja.

Kansalaispuolueen puheenjohtajan paikasta on riidelty kevään ja kesän aikana, kun sekä Kilpeläinen että eduskuntaan palannut Paavo Väyrynen ovat pitäneet itseään puheenjohtajana.

Kiistaa on käsitelty niin käräjäoikeudessa kuin Patentti- ja rekisterihallituksessa, kun viranomaiset ovat osaltaan pyrkineet ratkomaan, kuka on sääntöjen mukaisesti valittu Kansalaispuolueen johtoon ja missä kokouksessa valinta on tehty oikein.

Jupakasta on sukeutunut melko monimutkainen vyyhti.

–Helsingin käräjäoikeus on tänään antamassaan päätöksessä katsonut, että Väyrysen masinoimassa ’fanitapaamisessa’ eli varjokokouksessa 3.3.2018 kello 11.30 alkaen, eli "väitetyssä pidetyssä vuosikokouksessa tehdyt henkilövalinnat on saatettu riittävällä todennäköisyydellä virheellisiksi, jotta niiden täytäntöönpano voidaan kieltää, Kilpeläinen kirjoittaa Kansalaispuolueen tiedotteessa keskiviikkona.

Patentti- ja rekisterihallitukseen on kirjelmöity puolin ja toisin siitä, kuka on Kansalaispuolueen yksiselitteinen nimenkirjoittaja. Kilpeläinen sanoo olevansa voittaja tässäkin taistossa.

–Paavo Väyrysen ilmoittama nimenkirjoittajamuutos Patentti- ja rekisiterihallitukseen ja hänen pyrkimyksensä esiintyä oikeudetta kansalaispuolueen puheenjohtajana on torpattu, Kilpeläisen tiedotteessa sanotaan.

Väyrynen ei ole ollut luovuttamassa

Väyrynen on viikko sitten kirjoittanut blogissaan, että Kansalaispuolueella olisi nykyisin kaksi keskenään kilpailevaa hallitusta. Väyrysellä on ollut jo jonkin aikaa suunnitelma tämän käänteen varalle.

–Jos Kilpeläinen saa käräjäoikeudelta hakemansa täytäntöönpanokiellon ja hänen nimensä säilyy puolueen nimenkirjoittajana, voin Aluehallintovirastolta (AVI) saamani valtuutuksen nojalla järjestää yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jossa hallitus vaihdetaan. Kilpeläistä tukee vain ani harva puolueen jäsen, Väyrynen kirjoitti.

Blogikirjoituksen perusteella ei vaikuta siltä, että Väyrynen luopuisi tästä taistelusta ainakaan helposti. Sama linja on ilmeisesti myös Kilpeläisellä.

–AVI:n päätöksestä voi valitettavasti valittaa ja on ilmeistä, että siitäkin valitetaan. Tämä viivästyttäisi pahasti valmistautumista eduskuntavaaleihin, Väyrynen kirjoittaa.

Väyrynen on tosin miettinyt myös sitä, että Kansalaispuolue ei ole hänen johdossaan.

–Jos kiista ei ratkea minun johtamani hallituksen eduksi PRH:n antaman uuden aikataulun puitteissa tämän kuun lopussa, joudun harkitsemaan eri vaihtoehtoja sen turvaamiseksi, että voin johtaa kannattajani voitokkaaseen vaalitaisteluun ensi kevään eduskuntavaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa, Väyrynen kirjoittaa.

Väyrysen pitäisi todennäköisesti vaihtaa yhden hengen eduskuntaryhmänsä nimi, jos hän ei enää ole Kansalaispuolueen edustaja.