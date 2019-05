Kansalaisaloite kesäajan muuttamisesta pysyväksi keräsi 50 000 allekirjoitusta

Vappupäivän juhlinta sujunut hillitysti, monilla paikkakunnilla sade vesitti karnevaalitunnelman

Vappupäivää on juhlittu ympäri Suomen riemukkain mielin, mutta hillitysti, poliisin johtokeskuksista kerrotaan. Ihmisiä on ollut ulkoilmassa vapputoreilla ja puistoissa runsaasti, mutta kylmempään ja kosteampaan taittava sää on siirtänyt juhlakansan kohti sisätiloja.