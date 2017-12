Kanerva patistaa hallitusta lakitarkistukseen ulkomaalaisten maanomistuksista

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) pitää hyvänä, että Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith penää lakimuutosta ulkomaalaisten maaomistuksiin Suomessa (LM 31.12.). Smith oli Lännen Median haastattelussa huolissaan siitä, voiko turvallisuudelle tärkeiden kohteiden läheltä päätyä maata vahingollisille tahoille.

–Kuka omistaa maata sotilaallisten alueiden, varuskuntien, rautateiden, sähkömuuntajakokonaisuuksien ja satama-alueiden vieressä, Smith kysyi.

Kanerva sanoo, että maanomistukset on syytä palauttaa keskusteluun. Tärkeiden turvallisuuskohteiden läheisten maiden omistuksista on keskusteltu jo vuonna 2015, jolloin tuli uusia tietoja ulkomaalaisten tekemistä tonttikaupoista Suomessa.

–Hyvä, että nyt Hybridiosaamiskeskus argumentoi asiaa. Otan tästä kyllä kopin ja patistan hallitusta tekemään tarvittavan esityksen. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että asia on hoidettava lainsäädännössä kuntoon. Tätä ei pidä jättää vaalikauden yli, Kanerva sanoo Lännen Medialle.

Samalla on Kanervan mukaan selvitettävä se, missä kansalliselle turvallisuudelle merkittävissä tehtävissä kaksoiskansalaiset voivat toimia. Kaksoiskansalaistenkin asema mainitaan hallitusohjelmassa.

–Hallitus esittää säädösperustaa ulkomaantiedustelulle ja tietoliikennetiedustelulle sekä tarkentaa kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävien maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan sekä kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä, hallitusohjelmassa linjataan.

Käytännössä lakimuutoksen pitäisi mahdollistaa se, että valtiolla olisi mahdollisuus puuttua maakauppoihin, jos niillä on puolustusstrategista merkitystä. Tämä voi olla vaikeata tehdä siten, että laki todella toimii, kuten halutaan.

Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari (sd.) on kriittinen ainakin ulkomaalaisille asetettavan maanomistuskiellon suhteen.

–Ongelma on kyllä tunnistettu. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, ettei esimerkiksi kategorinen kielto ulkomaalaisten maanomistuksille toimisi. Kiinteistöjen omistus voidaan hoitaa bulvaanien kautta, eikä kotimainenkaan omistaja välttämättä kerro, kuka kiinteistöä oikeasti käyttää, Kari pohtii.

Kari toteaa samalla, että jotakin selvitystyötä on voitu maanomistusten suhteen tehdä.

–Puolustusvoimat ja valtio voivat tarkkaan käydä maanomistuksia läpi. Se on perusteltua ja joitakin selvityksiä on käsittääkseni tehty. Tilanne on otettava vakavasti, mutta panikointiin ei ole tarvetta, hän miettii.