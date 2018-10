Kaksikymmentä kuoli häälimusiinin törmättyä väkijoukkoon New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa

Analyysi: Tässä voivat olla eduskunnan uudet kasvot vuonna 2019

Eduskunnassa reippaasti yli kymmenen kansanedustajaa on siirtynyt toisiin tehtäviin tämän vaalikauden aikana. Yli 20 nykyisistä edustajista on ilmoittanut, ettei asetu enää ehdolle ensi kevään vaaleissa. Uusia kasvoja on siis luvassa ensi vaalikauden eduskuntaan. Lue lisää