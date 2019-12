Kaksi autoa kolaroi risteysalueella Kolarissa, kuusi ihmistä loukkaantui

LM:n tiedot: Luonnos hallituksen linjaukseksi al-Holin tapauksessa on valmis – Viimeiset viilaukset tehdään tänään

Hallituksen luonnos linjaukseksi al-Holin leirillä olevien suomalaisten tapauksessa on Lännen Median tietojen mukaan pitkälti valmis. Hallituksen on tarkoitus tehdä linjaukseensa viimeiset tarkennukset kokouksessaan tänään sen jälkeen, kun täysistunto eduskunnassa on päättynyt. Täysistunnossa ovat aiheena muun muassa valtioneuvoston tiedonanto hallituksen ohjelmasta ja niihin liittyvät opposition puheenvuorot. Lue lisää