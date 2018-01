Kaksi alle kouluikäistä lasta kuoli kahden auton nokkakolarissa Lohjalla – kaksi aikuista sairaalaan

Panda tarvitsee bambua ja tuttua seuraa selvitäkseen matkasta Suomeen – luonnossa elää 1 800 pandaa

Suomeen saapuu torstaina isopandapariskunta. Pandoille kaukolento Kiinasta on rankka rupeama. Ähtärin eläinpuiston pandahoitaja Anna Palmroth kertoo Lännen Medialle, että onnistuneen matkan yhtenä edellytyksenä on, että pandoille on matkan aikana tarjolla niiden lempimurkinaa eli bambua. Lue lisää