Kaikki vangit pääsevät tulevaisuudessa omaan vessaan – kritiikkiä saaneet paljusellit jäämässä historiaan

Euroopan kidutuksen vastaisen komitean hampaisiin joutuneet paljusellit katoavat vähitellen Suomen vankiloista. Paljusellit ovat vankikoppeja, joissa ei ole omaa WC-tilaa, vaan vangit joutuvat tekemään tarpeensa erillisiin astioihin.

Merkittävä askel paljuttomaan aikaan on Helsingin vankilan (ns. Sörkan vankila) remontin valmistuminen kuluvana kesänä. Pohjoisen selliosaston remontti valmistui keväällä, ja seuraavaksi valmistuu läntisen osan kunnostus. Urakan jälkeen vankilan jokaisessa sellissä on oma vessa.

Remontoiduista osastoista tulee samalla savuttomia. Vangeilla säilyy mahdollisuus tupakointiin ulkona, minkä lisäksi heillä on mahdollisuus käyttää nikotiinikorvaustuotteita. Remontin valmistuminen nostaa Helsingin vankilan paikkamäärän 313 vankiin, minkä jälkeen Sörkka on Suomen suurin vankila.

Paljuselleistä ei Suomesta päästä täysin eroon Sörkan remontista huolimatta, sillä Hämeenlinnan naisvankilassa on vielä 21 paljuselliä, joissa asuu tällä hetkellä 16 vankia. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan näilläkin vangeilla on halutessaan mahdollisuus päästä muualle vessaan. Paljuttoman uuden naisvankilan on tarkoitus valmistua Hämeenlinnaan vuoden 2019 aikana.

Rikosseuraamuslaitos esitteli Sörkan remonttia torstaina ja perjantaina. Laitoksen pääjohtaja Esa Vesterbacka muistutti, että yli 40 prosenttia vangeista suorittaa rangaistustaan avolaitoksissa. Sörkka on yhä suljettu laitos, vaikka se ei enää kuulu turvaluokitukseltaan Suomen tiukimpiin vankiloihin.

–Suomen vankiloissa on kohtuullisen hyvät fyysiset olosuhteet. Henkilökunta on koulutettua ja vankien kuntoutukseen panostetaan. Pyrimme siihen, että mahdollisimman harva uusisi rikoksensa. Tätä tavoitetta ei saavuteta vankien huonolla kohtelulla, joka vain lisää katkeruutta. Vankiloista pitää tehdä rikollisuuden korkeakoulujen sijaan rikoksettoman elämän korkeakouluja, Vesterbacka linjasi.

Suomen vankiloissa on yhteensä 3004 vankipaikkaa, joista 88 sijaitsee vankisairaaloissa. Kesäkuun puolivälissä Suomessa oli 2883 vankia. Näistä 87 oli valvotussa koevapaudessa.