Kärnä harkitsee Väyrysen valtakirjan riitauttamista – Väyrysellä on eduskunnan hallintojohtajan mukaan oikeus palata

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kertoo harkitsevansa Paavo Väyrysen valtakirjan riitauttamista oikeudessa, kun Väyrynen pyrkii palaamaan eduskuntaan kesäkuussa. Väyrysen paluu siirtäisi juuri Kärnän sivuun eduskunnasta.

Kärnän tiedotteen mukaan useat lakimiehet ovat todenneet hänelle Väyrysen paluun eduskuntaan olevan juridisesti haastavaa.

–Eduskunnan työjärjestyksen 77 pykälän mukaisesti Väyrysen edustajantoimen hoitaminen on keskeytynyt silloin, kun hän on ilmoittanut puhemiehelle jatkavansa toimintaansa Euroopan parlamentissa. Eduskunnan työjärjestyksessä ei todeta yhtään mitään siitä, mitä tapahtuu, jos Väyrynen jättää europarlamentaarikon tehtävänsä vapaaehtoisesti. Muutenkin työjärjestys on laadittu vaaleja eikä yksittäisten poliitikkojen päähänpistoja ajatellen, Kärnä tiedottaa.

Lännen Media kysyi tilanteesta eduskunnan halintojohtajalta Pertti Rauhiolta, jonka mukaan Väyrysellä on oikeus palata eduskuntaan.

–Lainsäädännössä on erillinen kohtansa juuri toiminnasta EU:n parlamentissa tai eduskunnassa. Juuri työjärjestyksen 77 pykälän ensimmäinen lause sanoo, että Euroopan parlamentin jäseneksi valitun edustajan tulee ilmoittaa puhemiehelle, hoitaako hän edustajantointaan vai toimiiko hän jäsenenä Euroopan parlamentissa, Rauhio toteaa.

Näin Väyrynen voisi puhemiehelle ilmoittamalla tulla eduskuntaan, koska hänet on sinne vaaleissa 2015 valittu. Edellytyksenä on todennäköisesti se, että Väyrynen eroaa Euroopan parlamentista, mutta eron saamisen sieltä ei pitäisi olla vaikeata. EU:n parlamenttiin Väyrynen ei voi enää kuluvalla kaudella palata, jos hän sieltä eroaa

Rauhio sanoo ymmärtävänsä, mistä Kärnä on "oljenkortensa" löytänyt.

–Lakitestin mukaan eduskuntavaalien jälkeen ilmoitus on tehtävä viimeistään kello 12 kolmantena päivänä siitä, kun hänen kansanedustajan valtakirjansa on tullut tarkastetuksi. Väyrynen voi kuitenkin palata, Rauhio toteaa.

Kärnä saattaa kuitenkin hakea varmuutta tilanteeseen vielä oikeusteitse.

–Nyt olisi tärkeää saada asiasta perustuslakiasiantuntijoiden mielipiteitä. Eduskunnan työjärjestyksen sanamuodot tukevat kuitenkin tulkintaa siitä, että Väyrysen voi olla mahdotonta palata. Eduskunnan työjärjestys ei myöskään totea yhtään mitään siitä, kuinka oma edustajantoimen hoitamiseni voisi edes keskeytyä. Varsin mielenkiintoinen tilanne, joka on syytä selvittää perinpohjaisesti ja tarvittaessa oikeusteitse, Kärnä kertoo tiedotteessaan.