HS-gallup: Perussuomalaiset vahvisti asemaansa suosituimpana puolueena, ero seuraavaan jo neljä prosenttiyksikköä

Oppositiopuolue perussuomalaiset on kasvattanut kannatustaan entisestään ja on kirkkaasti Suomen suosituin puolue, ilmenee Helsingin Sanomien tiistaina julkaisemasta kannatusmittauksesta. Perussuomalaisten kannatus on nyt 20,7 prosenttia, mikä on 1,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin kesäkuussa. Lue lisää