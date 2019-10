Junaliikenne poikki pääradalla Tampereen ja Parkanon välillä, korjaus kestää arvion mukaan aamupäivään asti

HELSINKI

Puutavaravaunun suistuminen raiteilta on toistaiseksi katkaissut junaliikenteen pääradalla Tampereen ja Parkanon välillä, kertovat VR ja rataliikennekeskus.

Raivaus- ja korjaustyöt kestävät keskiviikon aamupäivään asti, arvioi rataliikennekeskus tiistai-iltana noin puoli kymmeneltä.

Kaukoliikenteen iltajunia korvataan Tampereen ja Parkanon välillä busseilla. Pääradalla kulkevat yöjunat jäävät odottamaan radan aukeamista Tampereelle ja Seinäjoelle. Aamun junien tilanteesta VR päättää sen mukaan, miten korjaustyöt pääsevät etenemään.

VR pyytää matkustajia varautumaan viivästyksiin, jotka voivat kestää useita tunteja. Vaurion ilmetessä Vaasasta Tampereelle kulkenut intercity, joka oli ehtinyt jo Ylöjärvelle, joutui tapahtuneen vuoksi lähtemään takaisin Parkanon asemalle korvaavaa bussikuljetusta varten.

Myöhemmin illalla toinen, Oulusta Tampereelle kulkenut intercity pysähtyi kokonaan Seinäjoelle. Koska junassa oli alle 20 matkustajaa, heille järjestettiin kuljetus perille takseilla, VR kertoo.

Vaunu suistui raiteelta Ylöjärvellä

Vaurio aiheutui tavaraliikenteen vaihtotyössä Ylöjärvellä Pirkanmaalla, rataliikennekeskus kertoo.

– Kun vaunuja on siirretty raiteelta toiselle, yksi tavaravaunu on suistunut pois kiskoilta. Se on sellaisessa paikassa, että junat eivät mahdu sitä ohittamaan, kertoo liikennepäällikkö Timo Hämäläinen rataliikennekeskuksesta.

Vaunu on päätynyt poikittain, mikä alustavasta arviosta poiketen pidentää tilanteen kestoa. Vaunun suistuminen on lisäksi vaurioittanut raiteita niin, että kisko on liikkunut pois paikaltaan. Ratavaurio voidaan korjata vasta, kun vaunu on nostettu kiskoille.