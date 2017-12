Juhlava toppatakki on Poikeluksen ja Hätösen valinta illan suorassa Vuosi vaihtuu -ohjelmassa

Vuosi vaihtuu televisiossa perinteisesti Helsingin Kansalaistorilta nähtävässä suorassa Vuosi vaihtuu -lähetyksessä. Lämpimästi sisätiloissa voi katsella myös ilotulituksen.

Ohjelman juontavat Alma Hätönen ja Jenni Poikelus. He molemmat ovat tuttuja ainakin radiokanava YleX.:n kuuntelijoille. Television puolella Poikelus on ollut myös Villi kortti -ohjelmassa ja Hätönen on nähty Punk’d Suomessa.

– Olemme pukeutuneet juhlaviin toppatakkeihin, Jenni Poikelus kertoo ennakkoon kaksikon suunnitelmista.

Kansalaistorille on rakennettu esiintymislava. Siinä on lämmitys ja uudenlainen rakenne, joka on lämmittävämpi kuin aiemmin.

– Sisälämpötiloihin ei tietenkään päästä, vastaava tuottaja Susa Nokelainen Helsingin kaupungilta sanoo.

Ei juonipaljastuksia

Poikelus sanoo, että etukäteen jännittää eniten suurieleinen alkunumero, jossa on paljon liikkuvia osia.

Hän ei paljasta ohjelmasta ennakkoon mitään muuta, se kuuluu suoran lähetyksen tyyliin. Ohjelmanumerojen sisältö ja osa lavalle kutsuttavista vieraista nähdään vasta lähetyksessä.

Etukäteen tiedetään kuitenkin, että mukana ovat Reino Nordin, Anssi Kela, Erja Lyytinen ja sirkusryhmä Agit-Cirk.

Ilotulitus on vuoden vaihtuessa puolilta öin. Se kestää noin viisi minuuttia. Sen jälkeen ohjelma jatkuu kello 1 saakka. Dj Orion tanssittaa yleisöä ilotulituksen jälkeen.

TV1 sunnuntai 31.12. klo 23.00