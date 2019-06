Juhannuksen menoliikenne vilkastunut – Osa kaukojunista pahasti myöhässä

HELSINKI

Juhannuksen menoliikenne maanteillä on vilkastunut perjantaina, tieliikennekeskuksesta kerrotaan. Ajoneuvoja on liikenteessä tavanomaista enemmän, mutta liikenne sujuu hyvin kaikilla teillä.

Aamupäivällä ennen kello kymmentä liikenne ruuhkautui hienoisesti valtatie yhdeksällä Tampereen pohjoispuolella ja valtatie neljällä Lahden kohdalla. Ajonopeudet ovat kuitenkin säilyneet lähes normaaleina.

Tieliikennekeskuksen arvion mukaan ruuhkaisin hetki on parhaillaan käynnissä ja jatkuu iltapäivän puolelle saakka. Liikenne voi paikoin jonoutua.

Junaliikenteessä pahoja myöhästymisiä

Aamupäivällä ainakin kolme kaukoliikenteen junaa oli pahasti myöhässä.

Helsingistä Ouluun matkalla oleva IC 121 on myöhässä VR:n kello 11.34 antaman tiedon mukaan jo yli 2,5 tuntia. Juna hyytyi raiteille kello yhdeksän jälkeen yksiraiteisella rataosuudella Parkanon ja Seinäjoen asemien välillä, kertoi aiemmin Iltalehti.

Matkalleen hyytynyt juna myöhästyttää myös muuta junaliikennettä. Ainakin IC41 Tampereelta Vaasaan on myöhässä reilun tunnin radalle rikkoutuneen junan takia.

IC20 Oulusta Helsinkiin on peruttu ratatöiden vuoksi välillä Tampere–Helsinki ja korvataan loppumatkaltaan busseilla. Juna on kello 11.36 annetun tiedon mukaan matkalla kohti Tamperetta ja on aikataulustaan noin tunnin ja 40 minuuttia myöhässä.