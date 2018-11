Juha Sipilä tapasi Kesärannassa lukuisia EU-johtajia – Mikä oli keskusteluiden anti?

HELSINKI

Saksan liittokansleri Angela Merkel painottaa, että Suomen ja Saksan täytyy ottaa selkeä rooli EU:n talouskehityksestä unionin sisällä.

–Suomi ja Saksa ovat täysin yksimielisiä kysymyksistä, jotka koskevat budjetin kehittämistä, pankkiunionia ja esimerkiksi EU-maiden yhteistä riskinhoitamista, Merkel sanoi Kesärannassa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) vieraana.

Sipilä arvioi, että pankkiunionin kanssa pystytään etenemään mahdollisesti jo joulukuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

–Ainakin jotain saamme aikaiseksi. Paras tulos olisi, jos pääsisimme sopuun pankkiunionista ja saisimme sovittua EVM:n askelmerkeistä.

EVM:n eli Euroopan vakausmekanismin tarkoituksena on turvata rahoituksen saanti euroalueen jäsenille.

Merkel korosti lisäksi innovaatiopolitiikan tärkeyttä.

–Suomi on pystynyt osoittamaan, että talouden saa kasvamaan. Saksassakin tilanne on hyvä, mutta USA:ssa ja Aasiassa tehdään paljon innovaatiota. Siksi Suomen ja Saksan on korostettava innovaatioita EU:n sisällä.

Rajakiista ratkaisee brexitin

Brexitistä neuvotteleva EU-komissaari Michel Barnier ja Sipilä kertovat luottavansa, että Britannia ja EU saavat erosopimuksen neuvoteltua vielä kuluvan vuoden aikana.

Neuvotteluissa ollaan Barnien mukaan loppusuoralla, mutta suurin kipukohta koskee EU:ssa pysyvän Irlannin ja Britannialle kuuluvan Pohjois-Irlannin rajaa.

–Meidän on saatava luotettavat takuut siitä, että raja säilyy avoimena. Ilman "backstoppia" sopimusta ei synny, Barnier vakuutti.

Backstopilla tarkoitetaan erillistä menettelyä, jossa rajan säilyminen avonaisena varmistetaan, jos sopuun ei päästä.

Samaa painotti Sipilän kanssa aamulla keskustellut Irlannin pääministeri Leo Varadkar .

Jos erosopimukseen päästään ajoissa, alkaa siirtymäaika, jonka aikana Britannia osallistuu yhä EU:n sisämarkkinoille ja noudattaa EU-lainsäädäntöä.

Muutoin Britanniasta tulee välittömästi EU:n ulkopuolinen maa maaliskuussa, jolloin ero astuu voimaan.

–Silloin kaikki häviävät. Erolla on inhimillisiä, sosiaalisia, taloudellisia, laillisia ja teknisiä seurauksia kaikille osapuolille, Barnier sanoi.

Sipilä: turvallisuus ja talous puheenjohtajakauden keskiössä

Sipilän ja hänen vieraidensa käymissä keskusteluissa painottui myös Suomen tuleva EU-puheenjohtajakausi, joka alkaa ensi vuoden heinäkuussa ja päättyy vuodenvaihteessa.

–Suomi tule painottamaan puheenjohtajakaudellaan turvallisuuskysymyksiä, sisämarkkinoita ja työpaikkojen luomista, Sipilä sanoi.

Tällä hetkellä EU-puheenjohtajana toimivan Itävallan pääministeri Sebastian Kurz ennakoi Suomelle sujuvaa puheenjohtajuutta.

–Suomi on tehnyt toimivia uudistuksia ja hoitanut talouttaan hyvin. Nyt Suomella on talouskasvua ja budjetti melko hyvin tasapainossa.

Angela Merkel huomautti, että tärkeä tehtävä Suomen puheenjohtajakaudella tulee olemaan hyvin suhteiden vaaliminen britteihin.

–Toivomme, että EU:n suhteet britteihin ovat läheisiä tulevaisuudessakin, koska he jäävät tietenkin osaksi Eurooppaa, vaikka lähtevät unionista, Merkel sanoi.

Kesärannan keskustelut: Heidät Sipilä tapasi

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) keskustelee keskiviikkona ja torstaina Kesärannassa useiden EU-johtajien ja eurooppalaisten pääministerien kanssa Suomen tulevasta EU-puheenjohtajakaudesta ja ajankohtaisista asioista.

Keskiviikkona Sipilän vieraina olivat Irlannin pääministeri Leo Varadkar, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk, Kroatian pääministeri Andrej Plenkovic, brexitistä neuvottelevan EU-komissaari Michel Barnier, Unkarin pääministeri Viktor Orban, Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz ja Saksan liittokansleri Angela Merkel.

Torstaina Sipilä tapaa Bulgarian pääministeri Boyko Borisovin ja EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön tapaamislistalla ovat samoista henkilöistä Irlannin pääministeri Varadkar, brexit-neuvottelija Barnier, Itävallan liittokansleri Kurz sekä komission puheenjohtaja Juncker.

Pääministerit ovat Helsingissä osallistuakseen Euroopan kansanpuolueen puoluekokoukseen, jossa Alexander Stubb (kok) kilpailee puolueen kärkiehdokkuudesta EU-komission johtoon.